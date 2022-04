Life Is Strange Remastered Collection: Update 1.05 mit 60 FPS-Modus steht bereit

Update: Das ging schnell. Wie Square Enix und Deck Nine Games bekannt gaben, steht das Update 1.05 ab sofort zur Verfügung und kann kostenlos heruntergeladen werden. Geboten wird wie versprochen ein 60FPS-Modus für die PS5 und die Xbox Series X.

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Updates versicherten die Entwickler von Deck Nine Games, dass den vereinzelten Grafikfehlern, über die Spieler auf den neuen Konsolen klagten, derzeit auf den Grund gegangen wird. Ein weiterer Patch werde zu gegebener Zeit folgen.

Ursprüngliche Meldung: Anfang des Jahres veröffentlichten Square Enix und die Entwickler von Deck Nine Games die „Life is Strange: Remastered Collection“ für die Konsolen sowie den PC.

Auch wenn die technisch überarbeiteten Neuauflagen von „Life is Strange“ beziehungsweise dem Prequel „Life is Strange: Before the Storm“ unter dem Strich recht positiv aufgenommen wurden, kam die Remastered-Sammlung nicht ohne Kritik davon. Vor allem die Tatsache, dass auf den aktuellen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X keine 60FPS-Funktion geboten wurde, stieß einem Teil der Spielerschaft sauer auf.

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, wird dahingehend in Kürze nachgebessert, da die „Life is Strange: Remastered Collection“ auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X zukünftig eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde unterstützen wird.

Wann das entsprechende Update im Endeffekt für die PlayStation 5 veröffentlicht werden soll, verrieten die Verantwortlichen bisher zwar nicht, wiesen allerdings darauf hin, dass die 60FPS-Funktion die internen Tests bereits durchlaufen hat und in dieser Woche zur Zertifizierung bei Sony Interactive Entertainment eingereicht werden soll. Anschließend könnte alles ganz schnell gehen, sodass bereits im Laufe des Monats mit dem Release des Updates zu rechnen ist.

„Die Ultrawide-Unterstützung für PC wird diesen Donnerstag zur Verfügung gestellt. Die Tests für den 60FPS-Modus auf PS5 sind abgeschlossen und werden diese Woche an Sony übermittelt. Korrekturen für Abstürze bei Stadia wurden ebenfalls an Google übermittelt. Wir werden bekannt geben, wann diese verfügbar sind“, so die Entwickler.

Ultrawide support for PC will be made available this Thursday. Testing is complete for 60FPS mode on PS5 and it will be submitted to Sony this week. Fixes for instances of crashing on Stadia have also been submitted to Google. We will announce when these are available. pic.twitter.com/jek4H8hwm7

— Life is Strange (@LifeIsStrange) April 5, 2022