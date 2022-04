Tomb Raider: Rhianna Pratchett nicht in die Arbeiten am neuen Projekt involviert

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, entsteht auf Basis der Unreal Engine 5 derzeit ein neues "Tomb Raider"-Projekt. Wie die Autorin Rhianna Pratchett auf Nachfrage bestätigte, wird sie in die Arbeiten am neuen "Tomb Raider" nicht involviert sein.

Wie Anfang der Woche bekannt gegeben wurde, arbeiten die Entwickler von Crystal Dynamics bereits seit einer ganzen Weile an einem neuen „Tomb Raider“-Projekt.

Abgesehen von der Tatsache, dass das Action-Adventure auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht, wurden bisher allerdings keine konkreten Details genannt. „Unser Ziel ist es, die Grenzen der Wiedergabetreue zu überschreiten und ein qualitativ hochwertiges, filmisches Action-Adventure zu liefern, das die Fans von Crystal Dynamics und der Tomb Raider-Franchise verdient haben“, hieß es hierzu lediglich von offizielle Seite.

Fest steht ab sofort zudem, dass Rhianna Pratchett, die Autorin hinter den Geschichten der Reboot-Trilogie, nicht in die Arbeiten am nächsten „Tomb Raider“ involviert sein wird. Dies bestätigte Pratchett im Gespräch mit Eurogamer.

Pratchett freut sich auf das neue Tomb Raider

An der Tatsache, dass sie sich auf das neue „Tomb Raider“-Abenteuer freut und gespannt verfolgen wird, wohin die Reise von Lara Croft geht, ändert das Ganze laut der Autorin allerdings nichts. „Wir hatten eine wirklich lustige Zeit, ihren Charakter weiterzuentwickeln, also würde ich wahrscheinlich gerne weniger Vaterprobleme sehen. Und das kommt von mir“, führte Pratchett aus. „Ich mag es zu sehen, wie sie sich selbstständig macht und wirklich Freude an dem hat, was sie tut. Denn als wir das Reboot-Spiel schrieben, war sie wirklich auf dem besten Weg, eine Grabräuberin zu werden.“

„Sie war also wie eine Prototyp-Grabräuberin. Und all die Eigenschaften, die man mit Tomb Raider verbindet, wie Hartnäckigkeit, Tapferkeit, Einfallsreichtum, sprudelten bei ihr an die Oberfläche. Ich möchte diese volle Entfaltung sehen, ich möchte die frechen Einzeiler und Dinge sehen, die ich gerne geschrieben hätte. Aber weißt du, sie war noch nicht in diesem Stadium, sie hatte noch nicht das Selbstvertrauen. Ich denke, dass die Trilogie bei den Fans sehr gut angekommen ist, also wird es spannend zu sehen, was sie als nächstes tun.“

Wann mit der offiziellen Enthüllung des neuen „Tomb Raiders“ zu rechnen ist, verrieten Crystal Dynamics und Square Enix bisher nicht.

