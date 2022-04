Sega: Super Game-Pläne umfassen mehrere Spiele und möglicherweise NFTs

Vor etwa einem Jahr gab Sega im Zuge der Vorstellung der neusten Finanzergebnisse bekannt, dass das Unternehmen auf eine Fünfjahresstrategie mit dem Titel „Creation von Super Game“ setzt. Nachdem zunächst vermutet wurde, dass es sich dabei um ein einzelnes Spiel handelt, wurden die Pläne in dieser Woche weiter konkretisiert.

Stattdessen plant Sega eine Reihe von High-Budget-Spielen, die sich das Unternehmen zunächst 882 Millionen Dollar kosten lässt. Laut der Angabe von Sega müssen die „Super Game“-Titel vier Hauptkriterien erfüllen:

Multiplattform

globale mehrsprachige Entwicklung

gleichzeitige weltweite Veröffentlichung

AAA-Titel

In diesem Sinne könnt ihr euch laut Sega darauf einstellen, dass „der Umfang der Spielentwicklung dem eines globalen Blockbusters entsprechen wird“.

Executive VP Shuji Utsumi: „Sega bietet ein breites Spektrum an Spielinhalten, einschließlich Hardware- und Arcade-Inhalten, was durch seine vielfältigen Technologien ermöglicht wird. Wir haben ‚Super Game‘ als die Entwicklung von AAA-Titeln definiert, die SEGAs umfassendes Technologieangebot übergreifen. Und wir werden dies in unserem Fünfjahresplan anstreben.“

Sega betonte ebenfalls, dass die „Super Game“-Pläne möglicherweise NFTs umfassen werden. Das Unternehmen hatte zuvor eine Marke für „Sega NFT“ registriert und nun angedeutet, dass NFTs in das „Super Game“-Projekt einbezogen werden könnten. Gleiches gilt für die Cloud-Technologie.

„Es ist eine natürliche Erweiterung für die Zukunft des Spielens, dass es sich auf neue Bereiche wie Cloud-Gaming und NFT ausdehnen wird. Wir entwickeln ‚Super Game‘ auch unter dem Gesichtspunkt, inwieweit verschiedene Spiele miteinander verbunden werden können“, so Sega-Produzent Masayoshi Kikuchi.

Nicht mehr nur für Gamer

Ebenfalls sollen die unter „Super Game“ entwickelten Spiele nicht mehr nur Gamer ansprechen. Vielmehr seien es interaktive Titel, die den traditionellen Rahmen von Spielen sprengen werden.

„In der Vergangenheit wurden zum Beispiel Menschen, die Spiele spielten, als Gamer bezeichnet, aber jetzt ist das Anschauen von Spielen zu einer eigenen Kultur geworden. Und solche Menschen können nicht mehr als Gamer bezeichnet werden. Ich glaube, dass die Beziehung zwischen Menschen, die Spiele spielen und ansehen, ein großes Potenzial hat. Wir denken darüber nach, im Rahmen dieser Möglichkeiten neue Unterhaltungsangebote zu schaffen“, so Shuji Utsumi dazu.

