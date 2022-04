Bugsnax: Trailer zum „The Isle of BIGsnax“-DLC verrät den Erscheinungstermin

Das etwas skurrile Adventure "Bugsnax" bekommt in Kürze ein DLC spendiert. Den Veröffentlichungstermin enthüllte Young Horses jetzt über einen neuen Trailer.

Letzten Oktober kündigte Young Horses die Download-Erweiterung „The Isle of BIGsnax“ an. Jetzt hat Sony PlayStation dazu einen Trailer hochgeladen, der das Veröffentlichungsdatum mitteilt: Ab dem 28. April kann das DLC gespielt werden.

Doppelt so groß wie vorherige Biome

Eine neue Insel darf erkundet werden, die doppelt so groß wie die anderen Biome ausfällt. Dort tummeln sich besonders große Bugsnaxes, die ihr einfangen müsst. Weil eure Fallen und Werkzeuge in diesem Fall nichts bringen, benötigt ihr Schrumpfgewürz. Doch Vorsicht: Habt ihr es einmal aufgehoben, bleibt euch nur eine halbe Minute. Ist die Zeit abgelaufen, kommt es zu einer Explosion.

Meistert neue Quests und schaltet weitere kosmetische Belohnungen frei, um das Abenteuer zu meistern. Im Vergleich zum Hauptspiel sollen Rätsel dieses Mal eine große Rolle spielen. Wie viel Umfang enthalten ist? Insgesamt werden die Spieler etwa drei Stunden mit dem DLC beschäftigt sein.

Außerdem erhalten die Spieler die Möglichkeit, ihre eigene Hütte aufzubauen. Stattet sie mit Möbeln und anderen Dekorationsartikeln (insgesamt 180 Stück) aus, die ihr überall in der Spielwelt finden könnt. Damit verbunden sind spezielle Herausforderungen, da ihr über euren eigenen Briefkasten verfügt. Prüft regelmäßig den Posteingang, um Aufträge anzugehen und anschließend Geschenke zu erhalten.

In freier Wildbahn werdet ihr unter anderem Bugsnax mit Hüten vorfinden. Fangt sie, um in den Besitz ihres Hutes zu gelangen und euch damit modisch auszurüsten. Ein Hat Board in Naschingen zeigt euch, wo ihr die nächste Hut tragende Kreatur findet.

Zahlen müsst ihr für die Download-Erweiterung keinen Cent. Das Update wird allen Besitzern des Spiels kostenlos in Aussicht gestellt.

Related Posts

Nachdem ursprünglich keine neuen Trophäen geplant werden, hat sich das Entwicklerteam doch noch umentschieden. Der Grund dafür waren viele Tweets von Spielern, die deshalb enttäuscht waren. Somit können sich Trophäenjäger erneut den ein oder anderen Pokal erspielen.

Der neue Trailer zu „The Isle of BIGsnax“:

Weitere Meldungen zu Bugsnax.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren