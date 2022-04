Warner Bros. Discovery: Gaming-Output soll gestärkt werden

Der 43-Milliarden-Dollar-Deal zwischen Discovery und Warner Media soll zu einem höheren Output an DC-Inhalten führen, wie Variety berichtet. Auch das Spielegeschäft soll davon profitieren.

Warner Bros. Discovery, das neu gegründete Unternehmen, das aus der Fusion von Discovery und Warner Media hervorging, prüft eine umfassende Überarbeitung der Produktion von DC Entertainment in den Bereichen Filme und Spiele, wie Variety berichtet.

Den Quellen der Publikation zufolge besteht das Ziel darin, den Wert der IPs von DC Entertainment durch einen zusammenhängenden Plan zu maximieren. Während dieser Schritt bedeuten dürfte, dass früher oder später mehr von Charakteren wie Harley Quinn oder Joker zu sehen sein wird, wollen die Verantwortlichen auch einen anderen klassischen Superhelden wiederbeleben.

Mehrere Spiele in Arbeit

Dem Bericht zufolge hat Discovery den Eindruck, dass die ikonischen Charaktere von DC nicht optimal genutzt werden. In diesem Sinne sei das Unternehmen, dass „mehrere hochkarätige Charaktere wie Superman in der Versenkung verschwunden sind und wiederbelebt“ werden sollten.

Neben Kino und Fernsehen möchte Warner Bros. Discovery den Berichten zufolge auch Spiele rund DC Entertainment-Recken stärken. Denn zu Discovery gehört nicht zuletzt Warner Bros. Interactive Entertainment, das momentan an drei Spielen arbeitet, die auf DC-Marken basieren, darunter „Gotham Knights“, das bei WB Games Montréal entwickelt wird und am 25. Oktober 2022 auf den Markt kommen soll.

Hinzukommt „Suicide Squad: Kill the Justice League“, das bei Rocksteady in Arbeit ist und Anfang 2023 in die Bibliothek der Spieler wandern kann, sowie „Wonder Woman“, das von Monolith Productions erschaffen wird und noch kein offizielles Veröffentlichungsfenster verpasst bekam.

Die verbleibenden Studios werden einen höheren Output wohl nicht ohne weiteres stemmen können. TT Games arbeitet seit über einem Jahrzehnt an LEGO-Spielen, von denen das neuste gerade erst erschienen ist. Avalanche Software ist mit „Hogwarts Legacy“ beschäftigt, das im Weihnachtsgeschäft 2022 auf den Markt kommen soll. Bei einem Erfolg dürften weitere Spiele, die auf dieser Marke basieren, folgen.

Andere Studios wie Warner Bros. Games Boston, San Diego und San Francisco konzentrieren sich auf die Entwicklung mobiler Spiele, während WB Games New York derzeit nur ein Support-Studio zu sein scheint. Dann gibt es noch die NetherRealm Studios, die an einem neuen „Injustice“-Spiel arbeiten könnten.

Das letzte Mal, dass wir DCs Superman gesehen haben, war in Zack Snyders „Justice League“ im vergangenen Jahr. Doch offiziell unter WB war der letzte Auftritt im ursprünglichen „Justice League“ aus dem Jahr 2017, sodass dieser Charakter nicht nur bei den Videospielern wieder auf der Wunschliste stehen könnte.

