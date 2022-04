Rainbow Six Siege: Neue Karte „Emerald Plains“ ist ab sofort verfügbar

Ubisoft hatte vor einigen Wochen das neue Content-Jahr des Taktik-Shooters „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ mit einer ersten von vier geplanten Seasons gestartet. Unter anderem hatte man mit Azami eine neue Verteidigerin ins Spiel gebracht, die mit ihren Kunais Barrikaden erschaffen und Löcher in Wänden schließen oder auch weitere Eingänge versperren kann.

Der Country-Club öffnet die Tore

Allerdings hatten die Entwickler im Vorfeld der Season auch eine neue Karte versprochen, die am gestrigen Abend endlich den Weg ins Spiel gefunden hat. Dabei handelt es sich um Emerald Plains; die erste neue Karte seit Outback aus dem Jahre 2019.

Emerald Plains schickt die Spieler in die Hügellandschaften Nordirlands, in denen ein Country-Club inklusive Privat-Ranch gelegen ist. Als Angreifer kann man sich unter anderem durch ein Dachfenster abseilen, drei Innentreppen nutzen oder sich im Atrium in Stellung begeben. Es soll zahlreiche Möglichkeiten für den taktischen Angang an die verschiedenen Situationen geben.

Damit man erst einmal genügend Zeit hat, um die neue Karte auf Herz und Nieren zu testen, haben die Entwickler auch eine dedizierte Playlist bereitgestellt. Somit kann man ganzzeitig Emerald Plains spielen und sich mit den verschiedenen Wegen vertraut machen.

Außerdem haben die Verantwortlichen auch einen offiziellen Trailer veröffentlicht, der uns auch einen Blick auf die neue Karte gewährt.

