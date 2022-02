Rainbow Six Siege: Ubisoft stellt die Pläne für das gesamte Jahr 7 vor

Der Taktik-Shooter "Tom Clancy's Rainbow Six: Siege" erhält ein weiteres volles Jahr voller Inhalte.. In einem umfangreichen Video haben die Entwickler die geplanten Inhalte vorgestellt.

Nachdem Ubisoft am vergangenen Samstag die nächste Season des Taktik-Shooters „Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ offiziell enthüllt hatte, hatte man am gestrigen Abend einen Ausblick auf alle geplanten Inhalte des siebten Jahres gegeben.

Vier Seasons, neue Funktionen und mehr

Den Anfang wird in wenigen Wochen die neue Season „Demon Veil“ machen, die unter anderem die Verteidigerin Azami ins Spiel bringt. Mit ihrem neuen Kunai-Gadget kann sie neue Barrikaden erschaffen, Fenster und Türen verschließen oder auch in Decken und Böden gerissene Löcher wieder flicken. Ihre Barrikaden kann man jedoch mit Sprengstoffen oder mit einigen Schlägen wieder einreißen.

Darüber hinaus wird zur Saisonmitte mit „Emerald Plains“ auch eine neue Karte veröffentlicht, während auch einige Gameplay-Änderungen und Balancing-Anpassungen zu erwarten sind. Eine Angreifer-Neuauswahl, eine Entfernung der Goyo-Schilde und auch eine Überarbeitung des meistens in Ranglistenspielen gesperrten Thatcher sind in Planung. Zudem wird mit Team Deathmatch auch ein neuer Spielmodus hinzugefügt, den sich die Community zur Abwechslungs seit einiger Zeit gewünscht hatte.

Doch nicht nur „Demon Veil“ wird in den kommenden zwölf Monaten neue Inhalte mit sich bringen. Vielmehr sollen in drei weiteren Seasons insgesamt drei neue Operator, eine kompetitive Karte sowie eine Team Deathmatch-Karte folgen. Die Operator werden aus Belgien, Singapur und Kolumbien stammen. Außerdem haben die Entwickler auch einige weitere Anti-Cheat- und Griefing-Maßnahmen beschlossen, sodass man mit härteren Sanktionen für Teambeschuss und toxisches Verhalten rechnen muss. Ein neues Reputationssystem soll einem anzeigen, wie nah man einer etwaigen Sperre gekommen ist.

Auch Neulinge sollen einen besseren Einstieg in „Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ erhalten, indem sie in der zweiten Season unter anderem an einem Schießstand üben können. Neue Tutorials sollen auch die verschiedenen Operator, Gadgets und Ausrüstungsgegenstände erklären, damit man nicht vollkommen unvorbereitet in die ersten Partien starten muss.

Mehr zum Thema: Year 7 Season 1 mit neuer Karte, Operator und mehr angekündigt

In der dritten Season wird wiederum das Ranglistensystem überarbeitet, wodurch die Punkteverteilung wieder nachvollziehbarer werden soll. Zudem soll man für jede erreichte Stufe eine zusätzliche Belohnung erhalten. Somit macht es schon einen Unterschied, ob man Gold 1 oder Gold 2 erreicht und nicht mehr nur, ob man überhaupt den Goldrang packt.

Zum Abschluss des siebten Jahres sollen auch permanente Arcade-Modi hinzugefügt werden. Zudem wurden die Crossplay- und Cross Progression-Funktionen auf die letzte Season verschoben. Es sei ein deutlich größerer Aufwand, als man zunächst angenommen hatte.

Alle weiteren Neuerungen kann man dem folgenden Video entnehmen, in dem die Entwickler auf die verschiedenen Änderungen im Detail eingehen:

Weitere Meldungen zu Rainbox Six: Siege.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren