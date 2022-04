Need for Speed 2022: Erster Gameplay-Screenshot und Karte der Spielwelt geleakt?

Need for Speed 2022:

Während nach wie vor unklar ist, wann im Endeffekt mit der offiziellen Enthüllung von "Need for Speed 2022" zu rechnen ist, könnte ein aktueller Leak auf eine baldige Präsentation hindeuten. So tauchte neben einem angeblichen Screenshot aus dem Spielgeschehen die vermeintliche Karte der Spielwelt auf.

"Need for Speed 2022" entsteht bei Criterion Games.

Bekanntermaßen arbeiten die „Burnout“- und „Need for Speed: Hot Pursuit“-Macher von Criterion Games seit einer Weile am neuesten Ableger der „Need for Speed“-Reihe.

Dieser sollte ursprünglich schon 2021 veröffentlicht werden. Da Criterion Games zwischenzeitlich die Entwicklung des Multiplayer-Shooters „Battlefield 2042“ unterstützte, wurde das neue „Need for Speed“ allerdings auf 2022 verschoben. Während ein konkreter Termin für die offizielle Enthüllung noch auf sich warten lässt, könnte ein aktueller Leak andeuten, dass die Ankündigung beziehungsweise Vorstellung von „Need for Speed 2022“ langsam näher rückt.

So tauchten die vermeintliche Karte der Spielwelt und ein verschwommener Gameplay-Screenshot auf, die aus dem nächsten „Need for Speed“ stammen sollen und in unserer Galerie zur Ansicht bereit stehen.

Grafik-Stil mit Anime-Elementen?

Da bisher weder Criterion Games noch die Verantwortlichen von Electronic Arts über das neue „Need for Speed“ sprechen wollten, ist weiterhin unklar, was es mit diesem im Detail auf sich hat. Unbestätigten Berichten zufolge dürfen wir uns nicht nur auf ein Wiedersehen mit dem Autolog-Feature freuen. Darüber hinaus war von einem Grafikstil die Rede, der zwar auf eine möglichst realistische Optik abzielt, auf der anderen Seite jedoch mit kleineren Anime-Elementen versehen werden soll.

Mit einem Blick auf das Setting ergänzte der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Jeff Grubb, dass es uns dieses Mal in eine „windige Stadt“ verschlagen wird. Der Release von „Need for Speed 2022“ erfolgt aller Voraussicht nach im Herbst dieses Jahres. Sollten sich die letzten Gerüchte bewahrheiten, dann werden allerdings nur noch der PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S versorgt.

Die Umsetzungen für die PlayStation 4 beziehungsweise die Xbox One hingegen sollen laut der Gerüchteküche aus nicht näher genannten Gründen gestrichen worden sein. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

