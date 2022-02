Need For Speed 2022: Entwicklung wird offenbar von Codemasters unterstützt

Im vergangenen Jahr übernahm Electronic Arts mit Codemasters einen Publisher, dessen Entwicklerstudios reichlich Erfahrung im Rennspiel-Genre vorzuweisen haben.

Aktuellen Berichten zufolge macht Electronic Arts auch schon reichlich Gebrauch von Codemasters‘ Expertise. Wie der für gewöhnlich gut vernetzte Industrie-Insider Tom Henderson berichtet, greift Codemasters‘ Niederlassung im britischen Cheshire Criterion Games bei der Entwicklung des neuesten „Need for Speed“-Ablegers unter die Arme. Abgesehen von der Tatsache, dass Codemasters Cheshire hier als Support-Studio fungieren wird, nannte Henderson zum Aufgabenbereich der Briten jedoch keine konkreten Details.

Die kreative Leitung bei den Arbeiten am nächsten „Need for Speed“ haben die „Burnout“-Macher von Criterion Games inne, die im Jahr 2020 das Ruder übernahmen, nachdem die bis dato für die Reihe verantwortlichen Entwickler von Ghost Games zu einem Support-Studio degradiert wurden. Allzu viele Details zum nächsten Kapitel der langlebigen „Need for Speed“-Reihe wurden bisher leider nicht genannt.

Weitere Meldungen zu Need for Speed:

Stattdessen gab Electronic Arts im März 2021 lediglich bekannt, dass das neue „Need for Speed“ auf das Jahr 2022 verschoben wurde, da Criterion Games zunächst DICE bei der Fertigstellung des Multiplayer-Shooters „Battlefield 2042“ unterstützte. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Release des Rennspiels für den Herbst 2022 angesetzt.

Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, dann können wir wohl davon ausgehen, dass „Need for Speed 2022“ im Zuge des jährlichen „EA Play Live“-Events im Juni vorgestellt wird.

SCOOP – Codemasters Cheshire is to become a support studio for the next Need For Speed title. pic.twitter.com/yCFtLr2aji

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 10, 2022