Need for Speed: Die Rückkehr von Criterion Games – Release im Herbst?

Nach mehreren Ablegern, die die internen Erwartungen nicht erfüllen konnten, entschloss sich Electronic Arts Ende 2020 dazu, Ghost Games zu einem Support-Studio zu degradieren und die „Need for Speed“-Reihe bei den Entwicklern von Criterion Games unterzubringen.

Allerdings mussten die Arbeiten am nächsten „Need for Speed“-Ableger im Sommer 2021 pausiert werden, da Criterion Games zwischenzeitlich zur Entwicklung von „Battlefield 2042“ stieß und DICE bei der Fertigstellung des Multiplayer-Shooters unterstützte. Laut dem für gewöhnlich gut informierten Industrie-Insider Tom Henderson kam in den vergangenen Monaten aber endlich wieder Bewegung in die Sache, sodass das neue „Need for Speed“ aus dem Hause Criterion Games noch 2022 veröffentlicht werden kann.

„EA erwartet die Veröffentlichung von Need for Speed by Criterion Games im September/Oktober 2022“, so Henderson via Twitter. „Die Entwicklung von Need for Speed musste im Sommer 2021 unterbrochen werden, da Criterion Games bei der Entwicklung von Battlefield 2042 helfen musste.“ Offiziell bestätigt wurden die Informationen des Insiders bisher nicht.

Sollten sich die Angaben von Tom Henderson bewahrheiten, dann können wir wohl davon ausgehen, dass wir im Rahmen des jährlichen „EA Play“-Events mehr zum neuen „Need for Speed“ sehen und möglicherweise auch den finalen Releasetermin erfahren werden.

Das „EA Play“-Event findet für gewöhnlich im Juni statt.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022