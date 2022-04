PlayStation: Release-Updates zu Stray, We Are OFK und Cult of the Lamb

Ein PlayStation-Clip grenzt die Veröffentlichungszeiträume von "Stray", "We Are OFK" und "Cult of the Lamb" weiter ein. Alle drei Titel erscheinen im Laufe dieses Jahres.

Gestern veröffentlichte Sony PlayStation über Twitter einen 25-sekündigen Clip. Darin geht es um das Katzen-Abenteuer „Stray“, „We Are OFK“ und „Cult of the Lamb“. Im kurzen Video werden die Release-Zeiträume der drei Indie-Titel weiter eingegrenzt.

Stray nähert sich dem Release

Demnach kommt „Stray“ im Sommer auf den Markt. Im Gameplay-Walktrough aus dem vergangenen Jahr war noch von einer Markteinführung Anfang 2022 die Rede. Letzten Monat hieß es dann lediglich, das Spiel komme im Laufe dieses Jahres. Kurz darauf tauchte die erste Alterseinstufung auf. Jetzt wissen wir: In den nächsten vier bis fünf Monaten ist es so weit. Laut der Video-Beschreibung handelt es sich um „Ein unvergessliches Abenteuer aus einer anderen Perspektive“.

Als Nächstes haben wir „We Are OFK“, das sich um die titelgebende Indie-Pop-Pand OFK dreht. Werft einen Blick hinter die Kulissen und findet heraus, wie die vier Mitglieder den Startschuss für ihre Karriere gesetzt haben. Auch dieses Spiel kommt im Sommer heraus.

Zuletzt ist „Cult of the Lamb“ an der Reihe. Hier spielt ihr ein besessenes Lamm, das einen Kult gründet und durch das Land der falschen Propheten zieht. Dieses Roguelike-Erlebnis soll im Herbst für die Konsolen veröffentlicht werden.

Es handelt sich hierbei um nur drei von vielen weiteren Indie-Produktionen. Was sonst noch seinen Weg auf die Sony-Konsolen findet, erfahrt ihr in der Rubrik PlayStation Indies.

