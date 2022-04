Stray: Alterseinstufung deutet baldigen Release des Katzen-Abenteuers an

Bisher wurde das Katzen-Abenteuer "Stray" lediglich für eine Veröffentlichung in diesem Jahr bestätigt. Eine aktuelle Alterseinstufung in Südkorea könnte allerdings angedeutet haben, dass die Veröffentlichung des Titels oder zumindest die Enthüllung des finalen Releasetermins unmittelbar bevorstehen könnte.

Aufgrund des COVID-19-bedingten Umzugs in das Home-Office und der daraus resultierenden Verzögerungen wurde aus dem geplanten Release von „Stray“ im vergangenen Jahr bekanntermaßen nichts.

Stattdessen musste das Katzen-Abenteuer auf 2022 verschoben werden. Nachdem vor wenigen Wochen noch einmal bestätigt wurde, dass „Stray“ definitiv in diesem Jahr veröffentlicht werden soll, könnte die Enthüllung des finalen Releasetermins in den kommenden Wochen erfolgen. Darauf deutet zumindest die Tatsache hin, dass das Adventure in Südkorea kürzlich mit einer Alterseinstufung versehen wurde.

In den vergangenen Monaten folgten kurz nach der Alterseinstufung durch das südkoreanische Rating-Board nicht selten die Veröffentlichungen neuer Titel oder zumindest die Bestätigung der jeweiligen Releasetermine.

Die Spielwelt aus der Sicht eines Vierbeiners

In „Stray“ wartet eine langsam zerfallende Cyber-Stadt auf ihre Erkundung. Ihr schlüpft in die Rolle einer Katze, erkundet die düstere Spielwelt und interagiert auf spielerische Art und Weise mit eurer Umgebung. Dabei werdet ihr verstohlen, gewandt, unbedarft und manchmal sogar so lästig wie nur möglich mit den Bewohnern umgehen. Im Laufe des Abenteuers freundet sich die Katze mit der B12 genannte Drohne an, die ihr dabei hilft, einen Weg aus der Stadt zu finden und die in ihr lauernden Bedrohungen zu umgehen.

In der Welt von „Stray“ durchstreift ihr die Gegend, sowohl oben als auch unten. Dabei steht ihr vor der Aufgabe, Puzzles zu lösen und euch gegen unvorhergesehene Bedrohungen zur Wehr zu setzen. „Stray“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung.

