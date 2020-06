Stray: Düsteres Katzenabenteuer für PS5 angekündigt

In "Stray" erlebt ihr ein Abenteuer aus der Sicht einer Katze.

Im Zuge des jüngsten PS5-Events machten der Publisher Annapurna Interactive und der Entwickler BlueTwelve Studio ein neues Spiel offiziell, das auf den Namen „Stray“ hört und für PlayStation 5 sowie PC auf den Markt kommen wird. Die Veröffentlichung soll irgendwann im kommenden Jahr erfolgen. Schon heute könnt ihr euch einen ersten Trailer anschauen, der unterhalb dieser Zeilen auf euch wartet.

Mit „Stray“ erwartet euch ein Third-Person-Katzenabenteuerspiel, das euch laut Hersteller in neonbeleuchtete Gassen einer zerfallenden Cyberstadt versetzt. Dort seid ihr in einer schäbigen Untergrundwelt unterwegs. Ihr durchstreift die Gegend, sowohl oben als auch unten, verteidigt euch gegen unvorhersehbare Bedrohungen und löst verschiedene Rätsel an Orten, an denen unscheinbare Droiden und gefährliche Kreaturen leben.

Zum gestern veröffentlichten Trailer schreiben die Macher: „Der kurze Teaser, den wir gerade veröffentlicht haben, zeigt die Stimmung und das Feeling des Spiels, einschließlich der geheimnisvollen Stadt und seltsamen Roboter, die dort verweilen. Wir freuen uns schon darauf, euch bald mehr vom Gameplay zu zeigen, wie die Erkundung und das Lösen von Rätseln oder die rasanten Actionszenen.“

Zu den Spiel-Features zählen:

Ihr seht die Welt mit den Augen eines Streuners und interagiert auf spielerische Weise mit dem Umfeld. Dabei werdet ihr verstohlen, gewandt, unbedarft und manchmal sogar so lästig wie nur möglich mit den Bewohnern umgehen.

Auf ihrem Weg freundet sich die Katze mit einer fliegenden Drohne namens B12 an. Mit diesem Gefährten versucht die Hauptfigur, einen Ausweg zu finden.

„Stray“ wird von BlueTwelve Studio entwickelt. Dabei handelt es sich um ein kleines Team aus Südfrankreich, das laut der Eigenbeschreibung „überwiegend aus Katzen und einer Handvoll Menschen besteht“. Nachfolgend könnt ihr euch den ersten Trailer anschauen:

