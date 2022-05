FIFA 22: Crossplay-Test auf PS5 und Xbox Series X/S startet in Kürze

In "FIFA 22" wird ein Crossplay-Test gestartet, der euch in zwei Modi mit Spielern auf anderen Plattformen zusammenführt. Die offiziellen Pitchnotes verraten weitere Details.

„FIFA 22“ wird einem Crossplay-Test unterzogen, der unmittelbar bevorsteht. In einem Blog-Beitrag auf der offiziellen Webseite wurde angekündigt, dass die Crossplay-Funktionalität in „naher Zukunft“ zur Verfügung stehen wird – allerdings nur in zwei Modi. Teilnehmen können alle Spieler, die auf der PS5, Xbox Series X/S oder via Stadia aktiv sind.

Der Crossplay-Test wird in Online-Saisons und Online-Freundschaftsspielen verfügbar gemacht. Das bedeutet, dass teilnehmende Spieler „FIFA 22“ mit einem Freund auf einer anderen Plattform spielen oder in den Online-Saisons-Divisionen gegen Spieler auf anderen Plattformen antreten können.

Doch warum wird der Test auf diese zwei Modi beschränkt? Dazu schreibt EA Sports: „Wir möchten unseren Spielern die Möglichkeit geben, mit so vielen Freunden und anderen Spielern wie möglich zu spielen. Deshalb haben wir den Test auf diese beiden Modi beschränkt, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass neue Probleme in das Spiel eingeführt werden.“

Das Unternehmen sei zuversichtlich, dass die Spieldaten und das Feedback, das von diesen beiden Modi erhalten werden kann, dazu beitragen werden, wie Crossplay in zukünftigen Titeln weiter implementiert werden kann. Für „FIFA 23“ war die Crossplay-Unterstützung bereits im Gespräch.

Wie kann Crossplay in FIFA 22 aktiviert werden?

Sobald der Crossplay-Test gestartet wurde, findet ihr im Hauptmenü von „FIFA 22“ unten rechts ein Widget, das ihr mit der entsprechenden Schaltfläche öffnen könnt. Zu sehen ist das Ganze im nachfolgenden Bild.

In diesem Widget müsst ihr der Aufforderung folgen, um eure Teilnahme am Crossplay-Test zu aktivieren oder zu deaktivieren. Nach der Aktivierung könnt ihr nach Freunden suchen, unabhängig von deren Plattform. Und ihr seid in der Lage, jemanden zu blockieren und/oder stummzuschalten, falls gewünscht.

Um während dieses Tests mit einem Freund in Online-Freundschaftsspielen spielen zu können, müsst ihr zunächst das genannte Widget öffnen und euren Freund zur Freundesliste im Spiel hinzufügen. Der Freund muss eure Anfrage ebenfalls im Widget annehmen.

Wenn ihr den Crossplay-Test aktiviert habt, könnt ihr wie gewohnt in Online-Saisons einsteigen, ohne etwas zu beachten. Wie gehabt sucht ihr über das Matchmaking nach einem geeigneten Gegner, der sich nun möglicherweise auf einer anderen Plattform befindet.

„Unser Crossplay-Test hat keinen direkten Einfluss auf das Gameplay von FIFA 22. Du kannst diesen Crossplay-Test als einen weiteren Teil des Spiels betrachten. Bei der Spielersuche in den Online-Saisons berücksichtigt FIFA 22 Spieler von anderen Plattformen, sofern ihr euch dafür entschieden habt“, so EA Sports ergänzend.

Alle weiteren Einzelheiten zu Crossplay-Test findet ihr in den entsprechenden Pitchnotes.

