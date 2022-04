PS Plus Mai 2022: PlayStation Plus FUT Pack für FIFA 22

PS Plus im Mai 2022 beschert den Abonnenten nicht nur drei Spiele. Auch das "PlayStation Plus FUT Pack" ist dabei. Was es zu bieten hat, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Am gestrigen Abend wurden die PS Plus-Spiele für Mai 2022 angekündigt, nachdem es zuvor zu einem Leak kam. Mit dabei ist im kommenden Monat unter anderem das Fußballspiel „FIFA 22“, das ihr wahlweise auf der PS5 oder PS4 spielen könnt.

Der Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele lässt sich ein weiteres Detail zum Neuzugang entnehmen. Demnach erhalten Mitglieder nicht nur die Vollversion von „FIFA 22“. Obendrauf packen Sony und EA Sports das „PlayStation Plus FUT Pack“, zu dem es kürzlich ebenfalls zunächst unbestätigte Hinweise gab.

Das bietet das PlayStation Plus FUT Pack

Das „PlayStation Plus FUT Pack“ für „FIFA 22 Ultimate Team“ soll euch dabei behilflich sein, ein neues Ultimate Team zu starten oder ein bestehendes Team zu verstärken.

Das Pack enthält elf Spieler mit einer Bewertung von 82 oder höher. Und mit den Icon Moments-Leihspielern könnt ihr laut EA Sports „aus einigen der besten Spieler in der Geschichte des Fußballs wählen und einen von dreien für fünf Spiele eurem Team hinzufügen“.

Das FIFA 22 Plus DLC-Paket in der Übersicht:

Starter Pack: FUT-Pack mit 11 Spielern, die alle eine Mindestrating von 82 haben.

Icon Leihspieler: Die Wahl aus drei Stars, von denen einer für fünf Spiele in eurem FUT-Team mitspielen darf.

Das Pack kann auch von allen PlayStation Plus-Mitgliedern genutzt werden, die „FIFA 22“ bereits besitzen. Verfügbar gemacht wird es voraussichtlich am 3. Mai 2022.

PS Plus im Mai 2022 hat neben „FIFA 22“ noch mehr zu bieten. So gesellen sich „Curse of the Dead Gods“ für PS4 und „Tribes of Midgard“ für PS5 und PS4 hinzu. Weitere Einzelheiten zu den PS Plus-Spielen für Mai 2022 erfahrt ihr in dieser Meldung.

Im Juni wird es für PS Plus-Mitglieder noch einmal spannend. Denn hierzulande wird in diesem Zeitraum das dreistufige PlayStation Plus-Programm eingeführt. Die Umstellung soll am 22. Juni 2022 erfolgen. Details zu den einzelnen Stufen erfahrt ihr in der hier verlinkten Übersicht.

Und gestern folgte eine Info für Spieler, die sowohl PS Plus als auch PS Now abonniert haben. Für sie gilt bei der Umstellung eine Besonderheit.

