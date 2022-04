PlayStation Plus: Stufen-Upgrade soll jederzeit problemlos möglich sein

Ein Resetera-User berichtet von einer Mail, in der Sony die Möglichkeit beschreibt, von einer bestehenden PS Plus-Mitgliedschaft in eine höhere Stufe umzusteigen, sobald das dreistufige Modell freigeschaltet wurde.

Sony hat in der vergangenen Woche die Starttermine für das dreistufige PlayStation Plus-Programm enthüllt. Der erweiterte Dienst startet in den einzelnen Regionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

Einige Details sind allerdings noch offen. Zum Beispiel gab Sony bislang keine Informationen darüber heraus, wie der Prozess für Nutzer aussehen wird, die von einer niedrigeren Stufe des Abo-Dienstes in eine höhere aufsteigen möchten.

Allzu kompliziert soll der Umstieg aber nicht sein, wie Sony Berichten zufolge in einer Mail mitteilte. Demnach sollen Abonnenten „jederzeit problemlos auf einen höheren Leistungsplan umsteigen können“. In diesem Fall müssen sie selbstverständlich die Differenz zwischen den beiden Tarifen bezahlen, die an die verbleibende Laufzeit ihrer Mitgliedschaft angepasst wird.

Neues PS Plus-Modell in Europa ab Juni

Schon im Zuge der Ankündigung des dreistufigen PlayStation Plus-Programmes betonte Sony, dass der neue Dienst nicht gleichzeitig in allen Regionen eingeführt wird. Vielmehr kommt es zu einer Staffelung, in der die Europäer ganz hinten stehen.

Zunächst sind am 23. Mai 2022 asiatische Märkte an der Reihe, mit Ausnahme der Japaner, die am 1. Juni 2022 hinzustoßen. Spieler in Nord-, Mittel- und Südamerika können voraussichtlich ab dem 13. Juni 2022 eine der drei PS Plus-Stufen wählen. Europäer werden am 22. Juni 2022 versorgt, sofern alles nach Plan läuft.

Auch die Preise der einzelnen Stufen sind bekannt. Die günstigste Stufe namens „Essential“ wird wie das bisherige PS Plus 8,99 Euro im Monat, 24,99 Euro im Vierteljahr und 59,99 Euro im Jahr kosten. Die Inhalte entsprechenden dem bekannten PS Plus-Angebot.

Wer etwas mehr möchte, greift zur Stufe „Extra“. Hier sind es 13,99 Euro pro Monat, 39,99 Euro im Vierteljahr und 99,99 Euro im Jahr. Neben den Inhalten von „Essential“ umfasst dieses Paket eine rund 400 Titel umfassende Software-Bibliothek, die ihr ohne Zusatzkosten nutzen könnt.

„Premium“, so der Name der teuersten Stufe, kann für 16,99 Euro im Monat, 49,99 Euro für ein Vierteljahr und 119,99 für ein volles Jahr abonniert werden. Das Premium-Paket bietet einen Zugriff auf alle Bestandteile der vorherigen Stufen. Ebenfalls warten mehr als 300 PlayStation-Klassiker auf euch. Sie können abhängig von der ursprünglichen Plattform der Klassiker mal gestreamt und mal installiert werden.

Nähere Einzelheiten zu allen drei Stufen findet ihr in dieser Meldung.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

Falls ihr bereits eine PS Plus-Mitgliedschaft habt, wird diese Woche noch einmal spannend für euch. Am Mittwoch werden voraussichtlich die PlayStation Plus-Games für Mai 2022 angekündigt. Welche Games im April dabei sind, erfahrt ihr in der verlinkten Meldung.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren