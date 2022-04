PlayStation Plus: Inaktive Konten werden automatisch gekündigt

Sony und Nintendo haben bestätigt, dass ihre Richtlinien für PlayStation Plus bzw. Nintendo Switch Online geändert werden, um die Möglichkeit versehentlicher Verlängerungen zu vermeiden.

Der Schritt folgt auf eine Untersuchung der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) und bedeutet, dass Sony sich nun mit langjährigen PS Plus-Abonnenten in Verbindung setzen wird, die den Dienst in einem nicht näher genannten Zeitraum nicht genutzt haben, um sie darüber zu informieren, wie sie ihre Mitgliedschaft kündigen können.

Automatische Stilllegung bei fortlaufender Inaktivität

Wenn diese Nutzer ihr PS Plus-Abonnement nicht kündigen, sondern weiterhin inaktiv bleiben, wird Sony keine Zahlungen mehr annehmen, bis sie sich entschließen, den Dienst aktiv wieder zu nutzen.

„Als Ergebnis unserer Untersuchungen wurden in diesem Bereich eine Reihe von Änderungen vorgenommen, um die Kunden zu schützen und die Bedenken hinsichtlich der automatischen Verlängerung von Abonnements zu zerstreuen“, so der Executive Director of Enforcement der CMA. „Mit der heutigen Ankündigung schließen wir unsere Untersuchungen im Bereich der Online-Videospiele ab. Unternehmen in anderen Sektoren, die Abonnements mit automatischer Verlängerung anbieten, sollten ihre Praktiken überprüfen, um sicherzustellen, dass sie die Verbraucherschutzvorschriften einhalten.“

Die Änderungen kommen passend zur Überarbeitung des PS Plus-Programmes. Sony führt ab Juni 2022 einen dreistufigen Abonnementservice ein, der das aktuelle Standardangebot abhängig von der Stufe mit PS Now und einer Auswahl an Retro-Titeln für PS1, PS2 und PS3 kombiniert. Weitere Details zum neuen Programm findet ihr in dieser Meldung.

Auch Nintendo hat die eigene Politik geändert. Neue Nutzer, die sich für Nintendo Switch Online anmelden, haben nun nicht mehr die automatische Verlängerung als Standardoption aktiv, wenn sie dem Dienst beitreten. Es wird aber weiterhin möglich sein, die automatische Erneuerung für Switch Online zu aktivieren, was nach der Anmeldung geschehen kann.

