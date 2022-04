PS Plus Mai 2022: Games für PS4 und PS5 offiziell angekündigt

PS Plus Mai 2022:

Sony hat die PS Plus-Spiele für Mai 2022 angekündigt. Es sind die Games, die schon gestern dank eines Leaks enthüllt wurden. Im kommenden Monat erwarten euch demnach drei Spiele, die ihr ohne Zusatzkosten auf die Konsole eurer Wahl schaufeln könnt, sofern es sich um eine PS4 oder PS5 handelt.

PS Plus für Mai 2022 in der Übersicht

Bei den PlayStation Plus-Spielen für Mai 2022 handelt es sich um „FIFA 22“ für PS4 und PS5, „Curse of the Dead Gods“ für PS4 und „Tribes of Midgard“ für PS5 und PS4. Nachfolgend einige weitere Informationen zu den genannten Spielen.

FIFA 22 (PS5 / PS4)

Veröffentlicht im September 2021

Metascore: 78 (PS5)

(PS5) User-Score: 2,6

Regulärer Preis: 79,99 Euro (PS5)

Curse of the Dead Gods (PS4)

Veröffentlicht im Februar 2021

Metascore: 79

User-Score: 7,6

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Tribes of Midgard (PS5 / PS4)

Veröffentlicht im Juli 2021

Metascore: 71 (PS5)

(PS5) User-Score: 6,8

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Wann können die PS Plus-Spiele für Mai 2022 heruntergeladen werden? Ein wenig müsst ihr euch noch gedulden. Denn die Freischaltung von PlayStation Plus-Games erfolgt traditionell am ersten Dienstag eines neuen Monats, was im aktuellen Fall der 3. Mai 2022 ist. In der Regel werden die Games zwischen 11 und 12 Uhr vormittags ohne Zusatzkosten bereitgestellt.

Bis zu diesem Zeitpunkt könnt ihr weiterhin die Spiele laden, die Sony für den laufenden April freigeschaltet hat. In der hier verlinkten Meldung erfahrt ihr, um welche „Gratis Games“ es sich handelt.

PlayStation Plus im Juni 2022

Auch die PS Plus-Termine für Juni 2022 können vorausgesagt werden, da der Rhythmus längst kein Geheimnis mehr ist. PS Plus-Spiele werden meist am ersten Dienstag eines neuen Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt.

Vorteile von PlayStation Plus

Für Juni 2022 bedeutet das, dass die Ankündigung am 1. Juni 2022 erfolgen sollte. Mit der Freischaltung ist am 7. Juni 2022 zu rechnen. Zumindest selten weicht Sony von dieser Regel ab, sodass ihr nicht euer Geld darauf verwetten solltet. Wenige Tage vor der Ankündigung sollte es zum mittlerweile gewohnten Leak kommen.

PlayStation Plus-Mitglieder profitieren nicht nur von den monatlichen „Gratis Games“. Hinzukommen weitere Vorteile wie der Zugang zu den Online-Features von PS4- und PS5-Titeln. Exklusive Demos, Betas, zusätzliche Inhalte, Rabatte und einen Cloud-Speicher für Spieldaten gibt es ebenfalls, wofür insgesamt rund 60 Euro pro Jahr bezahlt werden.

In Kürze kommen allerdings zwei PS Plus-Optionen hinzu. Sony etabliert das kürzlich angekündigte dreistufige PlayStation Plus-Modell. Europäer werden voraussichtlich am 22. Juni 2022 versorgt.

Die erste Stufe mit der Bezeichnung „Essential“ entspricht dem bisherigen PlayStation Plus – sowohl in Bezug auf den Preis als auch auf die Inhalte. Mehr bezahlen müsst ihr für die Stufen „Extra“ und „Premium“, die euch einen Zugriff auf eine große Bibliothek mit Spielen (teils via Streaming) gewähren. Nähere Einzelheiten zu den drei Stufen findet ihr in dieser Meldung.

Für Bestandskunden interessant: PlayStation Now wird mit dem Start des dreistufen PS Plus-Programmes beendet. Laufende Abos werden in PS Plus Premium umgewandelt.

