PS Plus Mai 2022: Gratis-Spiele kurz vor Ankündigung geleakt

PS Plus Mai 2022:

Die PS Plus-Spiele für Mai 2022 wurden geleakt. Verantwortlich zeigte sich dieselbe Quelle, die schon in den vergangenen Monaten ins Schwarze traf und den Neuzugang korrekt vorhersagte.

Morgen werden die PS Plus-Siele für Mai 2022 enthüllt. Aber ihr kennt es schon: In den vergangenen Monaten kam es regelmäßig zu einem vorzeitigen Leak, der sich anschließend bestätigte und daher auch heute nahezu als Ankündigung angesehen werden kann.

Der Leak zu den PS Plus-Spielen für Mai 2022 erfolgte einmal mehr über Dealabs, wo sich der User „billbil-kun“, der auch in den vergangenen Monaten ein ausgezeichnetes Insiderwissen unter Beweis stellte, in Bezug auf den PS Plus-Neuzugang sehr gesprächig zeigte.

Demnach erwarten euch im Mai die Spiele „FIFA 22“ für PS4 und PS5, „Curse of the Dead Gods“ für PS4 und „Tribes of Midgard“ für PS5 und PS4.

