FIFA 22: Update 9 entfernt russische Mannschaften aus dem Fußballspiel

EA Sports hat für „FIFA 22“ das Title-Update 9 angekündigt, das in Kürze für den PC erscheinen soll. Eine Bereitstellung für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Stadia ist ebenfalls geplant, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Ein zentraler Punkt des neuen Updates ist die Entfernung der russischen Mannschaften aus „FIFA 22“. Es ist eine Reaktion auf den fortlaufenden Angriffskrieg der russischen Föderation, in dessen Verlauf zahlreiche Kriegsverbrechen dokumentiert wurden, denen auch Frauen und Kinder zum Opfer fielen.

„EA Sports steht in Solidarität mit dem ukrainischen Volk und fordert, wie so viele Stimmen in der Welt des Fußballs, Frieden und ein Ende der Invasion in der Ukraine“, so EA in der jüngsten Erklärung. „Im Einklang mit den Maßnahmen, die unsere Partner bei der FIFA und der UEFA in der realen Welt ergriffen haben, beinhaltet dieses Titel-Update die Streichung der russischen Nationalmannschaft und aller anderen russischen Teams.“

Die Entfernung der russischen Mannschaften schließt die folgenden Änderungen mit ein:

Die Auswahl des Lieblingsvereins wurde auf PSG geändert, wenn zuvor die russische Nationalmannschaft oder ein anderes russisches Team ausgewählt war.

Die Otkritie Bank Arena wurde entfernt.

Die russische Nationalmannschaft und andere russische Mannschaften wurden entfernt.

Die Auswahl der Arenaspieler und Torhüter wurde auf PSG-Spieler geändert, wenn zuvor Spieler der russischen Nationalmannschaft oder einer anderen russischen Mannschaft ausgewählt wurden.

Für den Karrieremodus gilt: Die russische Nationalmannschaft und andere russische Mannschaften sind in keinem Wettbewerb mehr verfügbar, wenn ein neuer Spielstand angelegt wird. Dies hat zur Folge, dass diese Mannschaften in keinem Wettbewerb vertreten sind und den Spielern kein Managementvertrag mit der russischen Nationalmannschaft angeboten werden kann.“

Im Fall der Pro Clubs wird die Auswahl der Trikots auf PSG geändert, wenn zuvor das Trikot der russischen Nationalmannschaft oder eines anderen russischen Teams ausgewählt wurde. Und auch Gegenstände zur entsprechenden Anpassung des Stadions wurden entfernt.

Das Update 9 hat noch mehr zu bieten und nimmt etliche Verbesserungen vor. Den kompletten Changelog könnt ihr euch hier anschauen.

Die Entfernung der russischen Mannschaften aus „FIFA 22“ ist nicht die erste Reaktion auf die Invasion der russischen Truppen. Aus den FUT-Packs wurden sämtliche russischen Vereine und Spieler schon vor einem Monat entfernt.

