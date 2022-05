Maggie Robertson: Vampirlady sieht sich in Fantasy-Ablegern wie God of War oder Horizon

Mit ihrer Rolle als Lady Dimitrescu wusste Maggie Robertson zu überzeugen. In einem Interview sprach die Darstellerin nun über zukünftige Rollen, die für sie in Frage kommen.

Bei Maggie Robertson handelt es sich um die Darstellerin der Vampirlady aus „Resident Evil Village“. Wegen ihrer gelungenen Performance erhielt die Schauspielerin und Synchronsprechern eine Menge Lob. Daraus resultierend wurde sie auf den Game Awards im Dezember 2021 für die beste Darstellung einer Videospielfigur ausgezeichnet.

Im Video-Interview mit GameByte verriet sie nun, welche Rollen sie sich als Nächstes vorstellen könnte. Dabei bezog sie sich erst einmal auf den TV-Bereich. Hier wäre sie am liebsten in der Fantasy-Realserie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ zu sehen.

Danach widmet sie sich der Gaming-Branche, wo sie sich ebenfalls in Fantasy-lastigen Projekten sieht. Der Grund dafür sind die „vielen coolen Welten“, die in diesem Genre erschaffen wurden. Dabei zählt sie als Beispiele die PlayStation-Marken „God of War“ und „Horizon“ auf.

Eine Leidenschaft für das Fantasy-Genre

„Ich persönlich bin ein großer Fantasy-Nerd, ich bin mit Fantasy-Büchern aufgewachsen und das war sozusagen meine Nische. Alles, was mehr in diese Richtung geht, ist also genau mein Ding. Also God of War, Horizon Zero Dawn“, erklärt Robertson ihre Fantasy-Leidenschaft.

Nebenbei erwähnte die 1,83 m große Schauspielerin, wie gut ihr die Grafik von „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ gefällt. Wenig überraschend ist auch dieses Spiel in einem Fantasy-Setting angesiedelt, genauer beschrieben in der keltischen und nordischen Mythologie.

Im kommenden „God of War“-Ableger kann die Schauspielerin jedenfalls nicht mitwirken. Schließlich ist das mythologische Action-Adventure in der Entwicklung schon sehr weit fortgeschritten und soll im Laufe dieses Jahres herauskommen. Der letzte „Horizon“-Ableger erschien wiederum erst im Februar dieses Jahres, weshalb ein Nachfolger absolute Zukunftsmusik ist. Wegen des enthaltenen Cliffhangers und einer Aussage vom zuständigen Game Director ist ein dritter Teil jedenfalls so gut wie sicher.

Vielleicht kann Guerrilla Games Robertsons Wunsch nach einer Fantasy-Rolle eines Tages erfüllen. Und auch die populäre „God of War“-Reihe von Sony Santa Monica könnte nach „Ragnarök“ erneut fortgesetzt werden. Möglicherweise sehen wir Maggie Robertson irgendwann also tatsächlich in einem PlayStation-Exclusive.

