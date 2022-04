Horizon Forbidden West: Game Director deutet einen dritten Teil an

In einem Interview mit VG247 sprach Mathijs de Jonge über das Ende von „Horizon Forbidden West“. Dabei erklärte der Game Director des Endzeit-Adventures die Wichtigkeit von Geheimnissen, die der Spieler aufdecken muss.

„In Horizon geht es wirklich um Geheimnisse; in jeder unserer Geschichten ging es darum, Geheimnisse aufzudecken, sowohl in der alten Welt als auch in der Gegenwart, in der das Spiel spielt.“

Unter anderem deshalb gebe es eine ausführliche Hintergrundgeschichte, auf die in der Zukunft aufgebaut werden kann. Daraus kann das Entwicklerteam neue Handlungsstränge entwickeln – und weitere Geheimnisse erschaffen.

Besonders spannend ist die nächste Aussage: „Und in der Tat endet dieses Spiel mit einem weiteren großen Cliffhanger, wo wir wieder einige Dinge für das nächste Spiel vorbereiten.“

Ein klarer Hinweis auf einen dritten „Horizon“-Ableger. Eine Überraschung ist das wegen des erwähnten Cliffhangers am Ende natürlich nicht. Und auch ein Insider behauptete kürzlich, dass Aloys Abenteuer eine Trilogie werden soll. Hierbei handelt es sich jedoch um die erste offizielle Aussage bezüglich eines Nachfolgers.

Kalifornien als Schauplatz stand früh fest

Schon in Teil eins deutete Guerrilla Games eine Fortsetzung an. Zwar war die Handlung an sich abgeschlossen, doch das kaputte Terraform-System bot genug Spielraum für „Horizon Forbidden West“. Tatsächlich hatten die Entwickler schon früh das postapokalyptische Kalifornien als Schauplatz vor Augen.

De Jonge erklärt die Wahl des Handlungsortes folgendermaßen: „Wir dachten, das sei ein sehr interessanter, geheimnisvoller und gefährlich klingender Ort. Das war also der eigentliche Grund, warum wir dorthin wollten – und da wir wussten, dass das Terraform-System noch repariert werden musste, war das ein Ausgangspunkt für die Entwicklung der Geschichte.“

Weitere Meldungen zu „Horizon“:

Anscheinend dürfen sich die Fans in den kommenden Jahren auf gleich drei „Horizon“-Ableger freuen. Neben einer Story-Fortsetzung kommt früher oder später ein Multiplayer-Titel heraus, für das im November 2021 neue Mitarbeiter gesucht wurden. Des Weiteren erscheint mit „Horizon: Call of the Mountain“ ein Spiel für das noch nicht veröffentlichte PlayStation VR2.

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren