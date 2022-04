Horizon Forbidden West: Gegenstände einsammeln jetzt ohne Animation möglich

Seit kurzem könnt ihr in "Horizon Forbidden West" Items einsammeln, ohne eine Animation beobachten zu müssen. Dafür müsst ihr in den Einstellungen lediglich eine kürzlich hinzugefügte Option ausschalten.

Mit dem letzten Patch für „Horizon Forbidden West“ nahm sich Guerrilla Games hauptsächlich diversen Fehlern an. Abgesehen davon führten die Entwickler aber auch eine neue Einstellungsoption ein. Seltsamerweise war diese neue Funktion in den Patch Notes gar nicht aufgelistet. Damit sie euch nicht entgeht, informieren wir euch darüber in diesem Artikel.

Zeit sparen beim Looten – So geht’s

Die Spieler können nun Gegenstände einsammeln, ohne jedes Mal eine lästige Animation durchleben zu müssen. Ruft dazu einfach die allgemeinen Einstellungen auf und schaltet die Option „Pickup-Animationen“ aus. Habt ihr das erledigt, werdet ihr ab sofort eine Menge Zeit beim Looten sparen. Gerade beim Verwenden eines Reittiers ist das von Vorteil, da ihr für das Aufsammeln nicht mehr stoppen müsst.

Zwar dauert die Loot-Animation maximal eine Sekunde, doch langfristig gesehen kommt ihr ohne sie deutlich schneller voran. Schließlich befinden sich in der offenen Spielwelt Unmengen an Items, die von euch eingesammelt werden möchten. Viele Spieler begrüßen diese Funktion und werden sie definitiv nutzen.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt der Twitter-Nutzer „Retr0“. Aloy flitzt durch die Umgebung und sammelt dabei haufenweise Items ein. In einem weiteren Clip ist eine Reitpassage zu sehen. Aloy ist hier kein einziges Mal dazu gezwungen, für das Einsammeln eines Gegenstands anzuhalten.

„Horizon Forbidden West“ ist seit dem 18. Februar dieses Jahres für PS5 und PS4 erhältlich.

