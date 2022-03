Horizon Forbidden West: Besiegt die Maschinen – Werdet fit und gewinnt eine PS5

Auf Basis des frisch veröffentlichten Action-Rollenspiels "Horizon: Forbidden West" stelltenSony Interactive Entertainment und Freeletics das "Defeat the Machines" genannte Fitness-Workout bereit. Wer dieses erfolgreich abschießt, darf sich mit etwas Glück auf exklusive Preise freuen.

Im vergangenen Monat veröffentlichte das niederländische Entwicklerstudio Guerrilla Games mit „Horizon: Forbidden West“ sein neuestes Projekt für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Ergänzend dazu kündigten Sony Interactive Entertainment und Freeletics die „Defeat the Machines“ genannte Limited-Edition-Trainings-Journey an, die ab sofort zur Verfügung steht. Versprochen werden Workouts auf Basis von „Horizon: Forbidden West“, die im Rahmen eines personalisierten Trainingsplans warten und euch vor die Aufgabe stellen, es am Ende jeder Woche mit einer neuen Maschine aufzunehmen.

„Es erwartet dich eine Reihe exklusiver HIIT-Workouts, die von den Maschinen inspiriert sind, mit denen es die Protagonistin Aloy in Forbidden West aufnimmt. Angefangen mit dem Gräber hilft dir der Coach, immer besser zu werden und die schwierigeren Maschinen zu besiegen, denen du im Laufe deiner Training Journey begegnest“, so die offizielle Ankündigung weiter.

Gewinnt eine PS5 und eine Collector’s Edition von Forbidden West

Wer alle zwölf Trainingseinheiten absolviert und darüber hinaus die vier Maschinen-Workouts mit steigendem Schwierigkeitsgrad erfolgreich absolviert, nimmt automatisch an der Verlosung eines Gewinnspiels teil. Der Hauptpreis besteht dabei aus einer PlayStation 5, der Collector’s Edition zu „Horizon: Forbidden West“ und reichlich Fitness-Zubehör.

Zwei weitere Gewinner oder Gewinnerinnen hingegen werden mit einer digitalen Version von „Horizon: Forbidden West“ und einem 25-Euro-Gutschein für den Freeletics Essentials Shop bedacht.

Laut Freeletics kann die Trainings-Journey in vier Wochen abgeschlossen werden – mit ausreichend Pausentagen dazwischen. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss die Traings-Journey bis zum 8. Mai 2022 abgeschlossen werden. Allzu viel Zeit solltet ihr euch also nicht lassen.

Alle weiteren Details zum Ablauf der Workouts und den Gewinnen findet ihr auf der offiziellen Website.

