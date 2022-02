Horizon Forbidden West: Dieser Charakter war besonders schwer zu schreiben (Spoiler-Warnung)

In einem Interview blickte Narrative-Director Ben McCaw noch einmal auf die Arbeiten am Action-Rollenspiel "Horizon: Forbidden West" zurück. Dabei ging er unter anderem auf einen Charakter ein, der seiner Meinung nach besonders schwer zu schreiben war.

Mit dem Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ lieferten die Entwickler von Guerrilla Games in diesem Monat den ersten großen First-Party-Titel für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 ab. In einem von Gamesradar geführten Interview blickte Narrative-Director Ben McCaw noch einmal auf die Arbeiten an Aloys neuem Abenteuer zurück.

In dem Interview ging McCaw unter anderem auf einen Charakter ein, der seiner Meinung nach besonders schwer zu schreiben war. Aufgrund von Spoilern sollten Spieler und Spielerinnen, die „Horizon: Forbidden West“ noch nicht beendet haben, das Lesen an dieser Stelle einstellen. Im Detail bezieht sich Guerrilla Games‘ Narrative-Director auf Beta – einen weiteren Klon von Elisabet Sobeck, die ein Leben in Gefangenschaft verbrachte und versuchte, aus ihrer Hülle auszubrechen. Ein Charakter, der dem niederländischen Studio besonderes Kopfzerbrechen bereitete.

Viele Entwürfe waren nötig

„Das war am schwierigsten [zu schreiben]“, sagte McCaw. „Um das richtig hinzubekommen, waren viele Entwürfe, Überarbeitungen und Umdenken nötig. Aber es war kritisch. Es ist der emotionale Kern des Spiels. Es ist sozusagen auch das Alpha-Beispiel für das Problem, mit dem sich Aloy konfrontiert sieht. Nämlich dass sie die Welt lieben will, aber sie liebt nicht unbedingt jeden darin. Einschließlich dieser Art von Reflexion ihrer selbst.“

Senior-Writer Annie Kitain ergänzte: „Beta repräsentiert alle Konflikte von Aloy darüber, wie Elisabet sein zu wollen, sich mit anderen verbinden zu wollen, sich aber isoliert zu fühlen. All das kommt in einer Person zusammen. Aloy versucht, damit fertig zu werden.“

„Hauptsächlich, weil Beta im Grunde Angst hat und missbraucht wird“, führte McCaw aus. „Und das sind Dinge, die Aloy in sich vergraben möchte; ihre Erziehung, ihre Angst. Also wollten wir, dass es ein bisschen weh tut, dass es schmerzt, das sehen zu müssen. Aber dass sie diese Dinge dann auch akzeptiert.“

