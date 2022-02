Horizon Forbidden West: Soundtrack steht auf Streaming-Plattformen zur Verfügung

Guerrilla Games‘ neuestes Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ ist seit einer Woche im für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 im weltweiten Handel erhältlich. Wie Millionen an Spielern bereits erleben konnten, wird Aloys neuestes Abenteuer auch mit einem packenden Soundtrack untermalt, den Joris de Man, Niels van der Leest und Oleksa Lozowchuk komponiert haben.

Der erste von drei Teilen

Ab sofort kann man den Soundtrack zu „Horizon: Forbidden West“ auch auf einschlägigen Streaming-Plattformen wie Spotify und Deezer finden, um auch unterwegs mit der passenden Musik durch die Straßen zu laufen. Allerdings teilt man den massiven Soundtrack in drei Teile auf, sodass man bisher nur den ersten Teil uneingeschränkt genießen kann.

Nichtsdestotrotz umfasst auch dieser insgesamt 39 Stücke, die es auf eine Laufzeit von zwei Stunden und 14 Minuten bringen. Die beiden übrigen Teile sollen am 11. März 2022 sowie am 25. März 2022 in einer digitalen Version veröffentlicht werden. Somit kann man sich in den nächsten Wochen auf weitere Stunden voller epischer Musik freuen, die euch stets in den verbotenen Westen transportieren werden.

Mit „Horizon: Forbidden West“ ist Guerrilla Games der nächste große Wurf gelungen. Nachdem das 2017 veröffentlichte „Horizon: Zero Dawn“ bereits Kritiker und Spieler gleichermaßen überzeugen konnte, konnten die Entwickler mit dem Nachfolger die Erwartungen erfüllen. Auch „Horizon: Forbidden West“ hat Wertungen im hohen 80er Bereich eingeheimst und scheint die Spieler bisher zu begeistern.

Auch in unserer hauseigenen Kritik zeigte sich Sven von den Qualitäten des Abenteuers überzeugt. So schrieb er: „Ihr ahnt sicherlich bereits: Wir haben unser Abenteuer mit Aloy im Verbotenen Westen von Anfang bis Ende genossen. Guerrilla Games ist es dabei gelungen, die wenigen Schwächen des Erstlings konsequent anzugehen, weshalb ‚Horizon Forbidden West‘ in allen Belangen das bessere, da rundere Erlebnis ist. Dieses lebt in erster Linie erneut von seiner atmosphärischen Spielwelt mit seiner nach wie vor einzigartigen Postapokalypse. Die eigentlichen Stars des Titels sind deshalb die traumhaften Landschaften und die in ihnen lebenden Maschinen.“

Solltet ihr mit einem Kauf von „Horizon: Forbidden West“ noch hadern, könnt ihr den vollständigen Test noch einmal hier lesen.

