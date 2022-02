Horizon Forbidden West: Update 1.05 samt Patchnnotes veröffentlicht

Guerilla Games macht auf Reddit auf die Veröffentlichung des Updates 1.05 für „Horizon Forbidden West“ aufmerksam. Was sich mit diesem ersten Post-Launch-Patch ändert, verrät der weiter unten verlinkte Changelog.

Mit dem Update 1.05 wurde unter anderem ein Problem in der Hauptquest „Nach den Sternen greifen“ behoben, bei dem das erneute Laden eines bestimmten automatischen Speichers nach Abschluss der ersten Quest den Fortschritt blockieren konnte. Ebenfalls wurde ein Problem in einer Nebenquest behoben, bei dem Atekka aus dem Himmel zu fallen schien.

Ein abtrünniger Tallneck, der manchmal die Richtung seiner Route änderte, wurde wieder auf Kurs gebracht. Ebenfalls sollte die Fertigkeit „Zweite Chance“ nun korrekt funktionieren.

HDR-Probleme behoben

Weitere Korrekturen widmen sich dem HDR: Die Überschärfung von Bildern im HDR-Modus wurde korrigiert und es kam zur Behebung eines Problems, bei dem das HUD flackerte, wenn der Spieler eine Beuteaktion durchführte. Ebenfalls ging es einem Fehler an den Kragen, bei dem das schnelle Öffnen und Schließen der Karte zu grafischen Anomalien führen konnte.

Das war längst nicht alles: Die vollständigen Patchnotes zum „Horizon Forbidden West“-Update 1.05 wurden von Guerilla Games auf Reddit veröffentlicht. Aufgeführt sind dort ebenfalls Performance-Verbesserungen und die Behebung von Abstürzen.

Guerrilla Games betonte ergänzend, dass sich die Entwickler weiterhin mit anderen von der Community gemeldeten und noch nicht im Patch enthaltenen Problemen befassen werden. Dazu gehören Berichte über Flimmern und andere optische Auffälligkeiten beim Bewegen der Kamera sowie Probleme mit unendlichem Laden und verschwommenen Outfits:

Das Team untersucht mit hoher Priorität mehrere von Spielern gemeldete grafische Probleme in Bezug auf Flimmern, Schärfe und Bildschirmsättigung bei Kamerabewegungen.

Einige Spieler haben ein Problem mit unendlichen Ladebildschirmen, wenn sie versuchen, in Nahkampf-Pits zu laden.

Bei einigen Spielern tritt das Problem auf, dass Aloys Outfit im Fotomodus unscharf erscheint.

Einige Spieler haben ein Problem in der Hauptquest „Nach den Sternen greifen“, bei dem Aloy nicht mit einem Maschinenkadaver interagieren kann, was den Spielfortschritt blockiert.

„Das Team arbeitet mit hoher Priorität an der Lösung dieser Probleme und will so schnell wie möglich ein Update veröffentlichen“, so ein Community-Manager von Guerrilla Games.

Tipps zu Horizon Forbidden West:

Der neue Sony-Blockbuster ist seit der vergangenen Woche für PS5 und PS4 erhältlich. Und auch die Tests zu „Horizon Forbidden West“ wurden in der vergangenen Woche veröffentlicht.

