Horizon Forbidden West: Grafikvergleich mit Zero Dawn und realer Welt

Nach dem Launch von „Horizon Forbidden West“ trafen mehrere Videos ein, in denen die Qualitäten des Titels auf der PS4 und PS5 miteinander verglichen werden. Am Wochenende folgten zwei weitere Clips, die in eine etwas andere Richtung gehen.

So erhaltet ihr nach dem Start des ersten der unten eingebundenen Videos zu „Horizon Forbidden West“ einen Vergleich, der die Umgebungen und Bauwerke des Spiels denen der realen Welt gegenüberstellt. Identisch sehen sie natürlich nicht aus, da viele, viele Jahre der Zerstörung dazwischenliegen.

Zu den verglichenen Orten gehören unter anderem Mcway Cove (Kalifornien), High Roller (Nevada), Caliente Train Station (Nevada), Mono Lake (Kalifornien), Jackson St. (Kalifornien), Arc de Triomphe (Nevada) und Transamerica Pyramid (Kalifornien).

Grafikvergleich mit Horizon Zero Dawn

In einem zweiten Video wird die Grafik von „Horizon Forbidden West“ auf PS5 mit der Grafik des Vorgängers „Horizon Zero Dawn“, der einst für die PS4 veröffentlicht wurde, verglichen. Der zu sehende Qualitätssprung zwischen den beiden Spielen ist deutlich, was angesichts der Tatsache, dass „Horizon Zero Dawn“ bereits fünf Jahre alt ist, nicht überraschen sollte.

„Horizon Forbidden West“ ist seit der vergangenen Woche für PS5 und PS4 erhältlich, wobei die heute veröffentlichten UK-Charts verdeutlichten, dass die Spieler vorrangig zur PS5-Fassung griffen. Offenbar waren nicht alle Interessenten gewillt, den kostengünstigeren Umweg über die PS4-Version zu nehmen. Oder ihnen war die Ersparnis nicht bewusst. Einem Anwalt zufolge könnte die fehlende Transparenz durchaus Probleme für Sony nach sich ziehen.

Auch die Tests zu „Horizon Forbidden West“ wurden in der vergangenen Woche veröffentlicht, darunter der Test von PLAY3.DE, in dem Sven zu dem Schluss kam: „Guerrilla Games ist es gelungen, die wenigen Schwächen des Erstlings konsequent anzugehen, weshalb Horizon Forbidden West in allen Belangen das bessere, da rundere Erlebnis ist.“

Wertungen der internationalen Presse haben wir hier zusammengefasst. Zudem sickerte in dieser Woche durch, warum „Horizon Forbidden West“ eine Verschiebung erhielt und Fans deutlich länger auf das neue Abenteuer von Guerrilla Games warten mussten. Nachfolgend die anfangs erwähnten Videos:

