Horizon Forbidden West: Preispolitik könnte zu einer Sammelklage führen

Sony gab im vergangenen Jahr bekannt, dass künftige Spiele der First-Party-Studios in der Regel nur noch ein kostenpflichtiges Upgrade bekommen, was in der Praxis bedeutet: Spieler, die zuerst die PS4-Version eines Spiels erwerben, können das Upgrade für rund zehn Euro erwerben. Zwar sind auch die PS4-Fassungen eines Games grundsätzlich auf der PS5 nutzbar, jedoch nicht mit den speziellen New-Gen-Verbesserungen.

Eine Ausnahme bei der neuen Upgrade-Politik bildet „Horizon Forbidden West“. Das Adventure von Guerrilla Games sollte bereits im Launch-Fenster der PS5 erscheinen, wurde allerdings deutlich verschoben. Nachdem es zunächst danach aussah, dass mit der Verschiebung auch das zuvor geplante Gratis-Upgrade wegfiel, lenkte Sony nach reichlich Kritik ein.

„Obwohl die tiefgreifenden Auswirkungen der Pandemie dazu geführt haben, dass Forbidden West nicht mehr im ursprünglich geplanten Zeitfenster erscheinen kann, bleiben wir bei unserem Angebot: Spieler, die Horizon Forbidden West für PlayStation 4 kaufen, können kostenlos auf die PlayStation 5-Version upgraden“, so Jim Ryan im September des vergangenen Jahres.

Da Sony die Dinge gerne etwas komplizierter mag, führte die Entscheidung zu einem Kuriosum. So könnt ihr „Horizon Forbidden West“ im PlayStation Store für 69,99 Euro oder für 79,99 Euro kaufen. Beide Pakete gewähren einen Zugriff auf die PS4- und PS5-Versionen und unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht voneinander. Das heißt, die teurere Version ist einfach nur teurer.

Die undurchsichtigen Produkteinträge könnten Sony noch Ärger bescheren, glaubt der Anwalt Richard Hoeg. Er hält es für möglich, dass Sony wegen irreführender Preispolitik einer Sammelklage der Federal Trade Commission gegenüberstehen wird.

„Dinge wie ‚betrügerische‘ oder ‚unfaire‘ Praktiken liegen immer ein wenig im Auge des Betrachters. Während ich also sagen kann, dass ich persönlich der Meinung bin, dass diese Art von Dingen die Grenze überschreitet und auf den ersten Blick betrügerisch erscheint, kann ich nicht garantieren, dass eine Aufsichtsbehörde wie die FTC oder ein Richter genauso denken würde“, erklärte Hoeg kürzlich gegenüber VGC.

Folks leapt on me for my Tweet on this a week ago, but there is no defending this kind of business model from the Sony PlayStation folks. They appear to be deliberately confusing the price point in an effort to „steal“ $10 dollars from the uninformed. Duplicity and greed. https://t.co/G7OoRzGf2U pic.twitter.com/oSurdmIJOy

— Richard Hoeg (@HoegLaw) February 14, 2022