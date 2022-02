Horizon Forbidden West: Spitzenplatz in den UK-Charts und zweitbester PS5-Launch

Das in der vergangenen Woche auf den Markt gekommene "Horizon Forbidden West" legte einen hervorragenden Launch hin. Die erste Spitzenplatzierung wurde angekündigt.

„Horizon Forbidden West“ verweilt seit der vergangenen Woche auf dem Markt. Und es dürfte kaum jemanden überraschen, dass es sich beim neuen Blockbuster aus dem Hause Guerrilla Games um einen Titel handelt, der sich direkt an die Spitze der Charts setzen konnte. So geschehen zum Beispiel in Großbritannien.

„Horizon Forbidden West“ konnte sich im Vereinigten Königreich in der Launch-Woche den ersten Platz der Charts für physische Verkäufe sichern und sorgte zugleich dafür, dass „Pokémon Legends: Arceus“ (Switch) nach dem Vorwochensieg auf den zweiten Rang zurückfiel.

Zweitbester Launch auf der PS5

Während die Verkaufszahlen zum Verkaufsstart im Vergleich zum Vorgänger „Horizon Zero Dawn“ um 35 Prozent sanken, ist zu beachten, dass die digitalen Verkäufe bei der heutigen Angabe nicht berücksichtigt wurden. Vor allem im Zuge der COVID-19-Pandemie nahm dieser Anteil kontinuierlich zu.

Die Tatsache, dass PS5-Konsolen weniger weit verbreitet sind als die PS4, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von „Horizon Zero Dawn“ bereits seit über drei Jahren erhältlich war, könnte ebenfalls ein Faktor sein. Womöglich wollen viele Spieler direkt auf der PS5 mit dem Titel loslegen.

The Gamer berichtet davon, dass „Horizon Forbidden West“ derzeit das am zweitschnellsten verkaufte Spiel auf der PS5 ist – hinter „Spider-Man: Miles Morales“ und vor „FIFA 22“. Der Titel wurde für PS4 und PS5 veröffentlicht, wobei der Großteil der Verkäufe auf die neuere Konsole entfiel. Etwa zwei Drittel der physischen Verkäufe werden der PS5 zugeordnet.

„Pokemon Legends: Arceus“ fiel mit einem Verkaufsrückgang von 52 Prozent gegenüber der Vorwoche auf den zweiten Platz zurück, während „Dying Light 2 Stay Human“, in der Vorwoche noch auf Rang 2, auf den dritten Platz rutschte. Auf Platz 4 positionierte sich „Mario Kart 8 Deluxe“ für die Nintendo Switch.

Tipps zu Horizon Forbidden West:

Zu den Neuerscheinungen der vergangenen Woche gehören die „Assassin’s Creed: The Ezio Collection“, die nach der Veröffentlichung der Nintendo Switch-Version auf Platz 21 zurückkehrte, und „The King of Fighters 15“, das auf Platz 30 debütierte. Ebenfalls stieg „Cyberpunk 2077“ nach dem Update 1.5, das PS5- und Xbox Series X/S-Unterstützung hinzufügte, auf Platz 23 der Disk-Charts ein.

Die Top 10 der UK-Charts in der Übersicht:

(NEU) Horizon Forbidden West ( 1 ) Pokémon Legends: Arceus ( 2 ) Dying Light 2 Stay Human ( 4 ) Mario Kart 8 Deluxe ( 3 ) FIFA 22 ( 5 ) Animal Crossing: New Horizons ( 10 ) Call of Duty: Vanguard ( 8 ) Minecraft (Switch) ( 7 ) Mario Party Superstars ( 14 ) Just Dance 2022

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren