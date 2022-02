Horizon Forbidden West: Die State of Play-Enthüllung und die Endversion im Vergleich

Im Mai letzten Jahres begeisterte die Gameplay-Enthüllung von „Horizon Forbidden West“ die Fans. Wie viel sich in der finalen Version grafisch verändert hat, seht ihr in einem gestern veröffentlichten Vergleichsvideo.

Schnell fällt auf, dass die Entwickler einige Assets modifiziert und die Landschaft verändert haben. Auch Licht und Schatten weichen an vielen Stellen deutlich voneinander ab. Zum Beispiel sieht man auf einem Screenshot deutlich, dass die Farbgebung in der Endversion wärmer ausfällt. In einer anderen Szene ist der realistischere Schatten von Bäumen und Pflanzen erwähnenswert. Bei der Weitsicht sind ebenfalls ein paar Abweichungen zu erkennen. Zumindest wenn es um die Vegetation geht.

Nett zu wissen: Das Vorgehen des Krallenschreiters aus der State of Play-Folge war geskripted. In der Endversion kann er Aloy nicht in die Kathedrale folgen.

Downgrade bei der Unterwasserwelt?

Auch das Wasser wirkt im endgültigen Spiel realistischer. Die Unterwasserwelt ist davon allerdings nicht betroffen und macht sogar einen schlechteren Eindruck. Im Video lässt sich die geringere Beleuchtung leicht erkennen. Auch fehlende Gebäude machen sich bemerkbar.

Eine weitere Änderung: Die rote Pest tritt in der Gameplay-Präsentation in San Francisco auf. In der Endversion ist das wiederum nicht der Fall. Auch die Bebenzähne halten sich nicht in dieser Region auf.

Im Anschluss vergleicht ElAnalistaDeBits auch noch einige Zwischensequenzen. Zum Vergleich zog er den Ankündigungstrailer aus dem Juni 2020 heran. Hier sind ebenfalls mehrere interessante Änderungen beziehungsweise Verbesserungen erkennbar.

Die Quest aus der State of Play-Ausgabe hat der Tester übrigens nicht entdeckt. Er meint jedoch, dass er alle Haupt- und Nebenmissionen absolviert hat. Möglicherweise wurde diese Quest aus dem Spiel gestrichen.

Das Vergleichsvideo:

