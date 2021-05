Horizon Forbidden West: 14 Minuten Gameplay-Material veröffentlicht

In der jüngsten Ausgabe von Sonys State of Play-Reihe wurden heute erstmals 14 Minuten Gameplay-Material aus dem kommenden Action-RPG "Horizon Forbidden West" von Guerrilla Games veröffentlicht.

"Horizon Forbidden West" befindet sich für PS4 und PS5 in Entwicklung.

Im Rahmen der jüngsten State of Play-Ausgabe veröffentlichten Sony und Guerrilla Games erstmals knapp 14 Minuten Gameplay-Material aus der PlayStation 5-Version des kommenden Action-RPGs. Darin sehen wir Hauptfigur Aloy einen Teil der neuen Spielwelt erkunden, in der sie sich einmal mehr gegen allerlei Gefahren behaupten muss. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Horizon Forbidden West: Aloy hat neue Tricks gelernt

Nach einer kurzen Zwischensequenz sehen wir, wie Aloy sich zwischen Bäumen hindurch auf einen Strand zubewegt. Dort wird sie jedoch kurz darauf von einigen aggressiven Maschinen attackiert und verfolgt. Letztendlich gelingt es ihr, sich mit einem Sprung ins Meer in Sicherheit zu bringen. Im Gegensatz zum Vorgänger hat unsere Heldin nun das Schwimmen gelernt, was völlig neue Möglichkeiten eröffnet, allerdings auch neue Gefahren birgt.

Später im Video sehen wir, wie sie sich Kriegern des rebellischen Tenakth-Stammes entgegenstellen muss, ehe sie einem Verbündeten zu Hilfe eilt. Allerdings ist sie kurz darauf gezwungen, sich in einem Bosskampf gegen einen der neuen riesigen Mammut-artigen Tremortusks zu behaupten. Am Ende der Präsentation zieht ein roter Sturm auf. Diese Wetterphänomene sollen in „Horizon Forbidden West“ eine wichtige Rolle spielen.

Neben dem Schwimmen hat Aloy darüber hinaus noch einige weitere Tricks gelernt, wie die Verantwortlichen im Anschluss an das Gameplay-Material verraten. Die Heldin kann nun frei in der Spielwelt klettern und neue Geräte sowie Waffen einsetzen, um in der Spielwelt voranzukommen.

Zum Thema: Horizon Forbidden West: Für Hermen Hulst fühlt sich das Spiel „wie ein Geschenk“ an

Die Geschichte des Titels setzt sechs Monate nach den Ereignissen des Vorgängers an und führt Heldin Aloy ins gefährliche Grenzland. Neben majestätischen Landschaften sollen dort ebenfalls allerlei Gefahren sowie neue Stämme auf sie warten. Ein neuer Gegner ist dabei die Natur selbst, denn mächtige Stürme verwüsten das Land und neue, grausame Maschinen drohen, das Leben auf der Erde erneut auszulöschen. Aloy muss nicht nur die Balance wiederherstellen, sondern ebenfalls ein uraltes Geheimnis entschlüsseln.

„Horizon Forbidden West“ befindet sich für PlayStation 4 und PlayStation 5 in Entwicklung. Gegenwärtig hat der Titel noch keinen genaueren Veröffentlichungstermin.

Was ist eure Meinung zum ersten Gameplay-Material zu „Horizon Forbidden West“?

