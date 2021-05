Horizon Forbidden West: State of Play-Gameplay hier im Livestream

In wenigen Stunden könnt ihr euch anhand umfangreicher Gameplay-Szenen von den Qualitäten von "Horizon Forbidden West" überzeugen. Der State of Play-Livestream startet heute Abend.

Die wichtigsten Szenen seht ihr ab 23 Uhr.

Für diese Woche wurden einige Livestreams geplant. Die wohl wichtigste Präsentation für PlayStation-Spieler dürfte die heutige State of Play-Ausgabe sein. Denn erstmals sind in der kommenden Nacht Gameplay-Szenen aus „Horizon Forbidden West“ zu sehen. Anschauen könnt ihr euch den Livestream im unten eingebundenen Youtube-Player.

Hauptshow ab 23 Uhr

Die State of Play-Show startet am heutigen Donnerstag um 18 Uhr mit einer recht langen Pre-Show. Sollte euch lediglich das Gameplay aus „Horizon Forbidden West“ interessieren, dann schaltet um 23 Uhr ein. Zu diesem Zeitpunkt wird die eigentliche State of Play an den Start gehen.

Im Zuge der Präsentation könnt ihr erstmals einen Blick auf Gameplay aus „Horizon Forbidden West“ werfen. In einer exklusiven 20-minütigen Ausgabe erhaltet ihr laut Sony eine etwa 14-minütige Vorschau auf die Action im Spiel, die dem Unternehmen zufolge direkt auf der PS5 aufgezeichnet wurde.

„Diese Enthüllung haben wir mit vereinten Kräften im gesamten Team vorbereitet. Und wir freuen uns schon sehr, euch alles zu zeigen. Es spielt keine Rolle, ob ihr uns und Aloy schon seit Horizon Zero Dawn begleitet oder diese unglaubliche Welt gerade erst kennenlernt – wir möchten diesen gewaltigen Meilenstein mit euch teilen und können es kaum erwarten, eure Lieblingsmomente und Reaktionen zu sehen“, so Sony Ankündigung.

Mit „Horizon Forbidden West“ erhaltet ihr ein Adventure, das einerseits auf dem erfolgreichen ersten Teil aufbaut, jedoch viele Neuigkeiten mit sich bringt, darunter neue Gebiete, in die Alloy reist, weitere Stämme, auf die sie trifft, und eine ergänzende Geschichte, die sich im Spielverlauf entfaltet. Die Veröffentlichung von „Horizon: Forbidden West“ soll in diesem Jahr zeitgleich für PS4 und PS5 erfolgen. Nachfolgend der anfangs erwähnte Stream:

