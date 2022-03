Horizon Forbidden West: Patch 1.09 nimmt sich zahlreichen Fehlern an

Zahlreiche weitere Fehler gehören nun der Vergangenheit an.

Schon das sechste Update für „Horizon Forbidden West“ wurde veröffentlicht. Auch dieses Mal werden hauptsächlich Fehler ausgemerzt, die das Spielerlebnis beeinträchtigen können.

Bei den Hauptmissionen haben sich die Entwickler folgenden Fehlern angenommen:

„Die sterbenden Länder“: Eine Maschine konnte hinter einem Energieschild stecken bleiben.

„Der zerbrochene Himmel“: Aloy konnte an bestimmten Stellen stecken bleiben.

„Der zerbrochene Himmel“: Wenn Dekka hinter dem Thron stand, konnte man nicht mit ihm interagieren.

Ganze elf Bugs beziehen sich auf verschiedene Sidequests. Betrachten wir die Weltaktivitäten, ist von sieben Fehlerbehebungen die Rede. Jeweils ein Bug bezieht sich auf das User Interface und die Grafik: Bei der Neuzuordnung bestimmter Aktionen trat ein Fehler auf und die visuelle Schärfe wurde verbessert.

Ebenfalls vom Patch betroffen ist die Performance. Die Ladebildschirme fallen jetzt noch weniger ins Gewicht und einige Absturzursachen konnten behoben werden. Auch an der Lokalisierung und der Rechtschreibung hat das Entwicklerteam kleinere Korrekturen vorgenommen.

Das sind noch längst nicht alle Bugfixes. Gleich mehrere Fehler gehören nun der Vergangenheit an, die den hundertprozentigen Fortschritt verhindert haben. Des Weiteren konnten die Spieler in manchen Bosskämpfen mit einem Reittier entkommen. Und manchmal sind die Anpassungen an der Jäger-Ausrüstung nicht erhalten geblieben.

Um das Gameplay weiter zu optimieren, musste an der Balance einiger Kampfmechaniken geschraubt werden. Auch der Soundtrack wies noch ein paar Fehler auf. All das haben die Entwickler von Guerrilla Games beseitigt.

Weitere Meldungen zu „Horizon Forbidden West“:

Ein paar bekannte Fehler müssen weiter untersucht werden. Dazu zählt vor allem das manchmal auftretende Flimmern im Spiel. Zudem kommt es in der Nebenquest „Blutdrossel“ zu einem Fehler und die Trophäe „Jede Beutelart verbessert“ wird bei vielen Spielern nicht freigeschaltet. Ansonsten bleiben ein paar Feuerschalen- und Metallblumen-Symbole bestehen, nachdem sie entdeckt wurden.

Die ausführlichen Patch Notes könnt ihr auf Reddit nachlesen. Wem weitere Fehler aufgefallen sind, kann Guerrilla Games über dieses Kontaktformular informieren.

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren