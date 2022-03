Horizon Forbidden West: Patch 1.08 samt Changelog veröffentlicht

Für "Horizon Forbidden West" steht der Patch 1.08 zum Download bereit. Was sich damit ändert, verrät der offizielle Changelog mit Details.

Für „Horizon Forbidden West“ wurde heute das Update 1.08 veröffentlicht, das weitere Verbesserungen in den von Guerrilla Games entwickelten Titel bringt.

Einmal mehr umfasst der dazugehörige Changelog eine lange Liste mit Fehlerkorrekturen für Hauptquests, Nebenquests, Weltaktivitäten, Grafik, allgemeine Performance und weitere Bereiche.

Details zum Patch 1.08 für Horizon Forbidden West

Beispielsweise wurde ein Problem mit der Hauptquest „Die sterbenden Lande“ behoben, bei dem Varl und Zo manchmal außerhalb von Plainsong im Leerlauf verharrten und das Fortschreiten blockierten. In der gleichen Quest wurde ein Fehler behoben, bei dem Aloys Gefährten nach dem Neustart von einem bestimmten Speicherstand nicht mehr den Weg wiesen.

Ein weiterer Punkt des Changelogs zum Update 1.08 von „Horizon Forbidden West“ ist die Hauptquest „Der zerbrochene Himmel“. Hier wurde ein Problem behoben, bei dem das Wiederladen eines bestimmten Spielstands manchmal unbeabsichtigt die Schnellreise deaktivierte.

Auch die technische Seite wurde verbessert. Hier ging es beispielsweise einem Fehler an den Kragen, bei dem die Benutzeroberfläche von Machine Strike am Ende eines Spiels kurz flackerte. Im Bereich der Grafik wurde ein Fehler verbannt, bei dem Aloy nicht mehr nass erschien, nachdem sie im Wasser war.

Ebenfalls wurde bei einem Fehler Hand angelegt, bei dem die Steuerelemente des Fotomodus eingefroren wurden, wenn der Fotomodus während eines Tauchgangs gestartet wurde.

In Bezug auf die Performance und Stabilität werden die folgenden Punkte genannt:

Mehrere Absturzbehebungen.

Mehrere Performance- und Streaming-Verbesserungen in Cinematics.

Mehrere unbeabsichtigte Ladebildschirme und schwarze Bildschirme wurden entfernt.

Mehrere Fälle von Streaming und visuellen Aussetzern wurden behoben.

Hinzukamen verschiedene Balancing-Änderungen an Waffen und Gegnern. Und Datenpunkte, die sich in Gebieten befinden, in die der Spieler nicht zurückkehren kann, werden nun automatisch freigeschaltet, wenn der Spieler diesen Bereich verlässt.

Das war längst nicht alles. Den kompletten Changelog zum Patch 1.08 von „Horizon Forbidden West“ seht ihr nach einem Klick auf den Link.

Bekannte Probleme

Guerilla Games untersucht derzeit mehrere Probleme, die von der Community gemeldet wurden. Die entsprechenden Fehlerbehebungen sind noch kein Teil des neusten Patches, doch die Teams untersuchen sie „mit hoher Priorität“. Dazu gehören:

Das Team untersucht und verbessert weiterhin die gemeldeten grafischen Probleme in Bezug auf Flimmern, Schärfe und Bildschirmsättigung.

Einige Spieler haben mehrere Probleme mit verschiedenen Arten von Traversen gemeldet, nachdem der Spieler schnell zu einem Lagerfeuer reist, während er in einem Tornado gleitet.

Einige Spieler haben ein Problem mit dem Erhalt der Belohnung nach dem Abschluss der Blackbox-Sammelaktivität gemeldet.

Der Sony-Blockbuster ist seit Mitte Februar für PS5 und PS4 erhältlich. Kurz zuvor gingen die Tests zu „Horizon Forbidden West“ an den Start.

