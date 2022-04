Horizon Forbidden West: Patch 1.10 und 1.11 veröffentlicht – Changelog

Guerrilla Games hat für „Horizon Forbidden West“ einen neuen Patch veröffentlicht, der das Spiel auf die Version 1.11 anhebt und das Update 1.10 mit einschließt.

Entsprechend lang ist der Changelog, der von Guerrilla Games auf Reddit veröffentlicht wurde. Zahlreiche Fehler werden mit dem Update behoben, darunter Probleme, die den Fortschritt behindern konnten.

Mit dem neuen Update für „Horizon Forbidden West“ ging es beispielsweise einem Fehler in der Hauptquest „Der zerbrochene Himmel“ („The Broken Sky“) an den Kragen, bei dem Spieler manchmal nicht in der Lage waren, mit Kotallo zu interagieren oder ihm zu folgen, nachdem sie schnell weggereist und durch andere Nebeninhalte vorangekommen waren.

Ebenfalls wurde ein Problem in der Hauptquest „Die Flügel der Zehn“ („The Wings Of The Ten“) behoben, bei dem in seltenen Fällen das Ziel nach der Rückkehr zur Basis nicht aktualisiert wurde, wodurch das Fortschreiten blockiert wurde.

Auch in den Nebenquests mussten Bugs entfernt werden, darunter:

Mehrere bedingte Fortschrittsprobleme in der Nebenquest „Durst nach der Jagd“ („Thirst For The Hunt“) wurden behoben.

Es wurde ein Problem in der Nebenquest „Boom oder Pleite“ („Boom or Bust“) behoben, bei dem das Übergehen einer der Maschinen während des Ziels „Töte die Maschinen“ („Kill the Machines“) die Quest nicht voranbrachte.

Es wurden mehrere Fälle behoben, in denen sich Maschinen während der Ziele der Nebenquest außerhalb der Reichweite des Spielers befanden und dadurch das Fortschreiten der Quest bedingt blockierten.

Das war längst nicht alles: Den kompletten Changelog zum Update 1.10 & 1.11 könnt ihr euch hier anschauen.

Bekannte Probleme aufgelistet

Ebenfalls gab Guerrilla Games eine Liste mit bekannten Problemen heraus, die derzeit untersucht werden. Dazu gehören einige Probleme mit dem Fortschreiten von Quests und dem Streaming mit den integrierten Streaming-Tools der PlayStation. Behoben werden sollen die Probleme mit künftigen Updates.

Während der Nebenquest „Blutdrossel“ („Blood Choke“) benutzt Atekka die Ballista nicht.

Die Trophäe „Alle Beuteltypen aufgewertet“ („Upgraded Every Pouch Type“) wird bei einigen Spielern nicht freigeschaltet, nachdem sie alle Beuteltypen aufgewertet haben. Beachtet, dass ihr für diese Trophäe den Nahrungsbeutel benötigt, den ihr nach dem Kauf von Nahrung bei einem Koch erhaltet.

Spieler berichteten, dass sie nicht mehr mit Abadund handeln können, nachdem sie seinen Dialog nach dem Abschluss einer Nebenquest beendet haben.

Spieler können keine Wegpunktmarkierungen in der offenen Welt innerhalb eines 500-Meter-Radius von Aloys Position setzen.

Spieler berichteten, dass neu erworbene Gegenstände nicht mit dem Symbol Neu (!) in ihrem Inventar angezeigt werden.

Guerilla Games wisse, dass Streams unterbrochen werden, wenn man mit 1080p und 60 FPS spielt, nachdem an Lagerfeuern gespeichert wurde. Um dies temporär zu vermeiden, wird empfohlen, eine niedrigere Übertragungsqualität oder eine niedrigere Framerate zu wählen, zum Beispiel 1080p und 30 FPS oder 720p und 60 FPS.

Tipps zu Horizon Forbidden West:

Der Blockbuster von Sony und Guerrilla Games ist seit Mitte Februar für PS5 und PS4 erhältlich. Kurz zuvor gingen die Tests zu „Horizon Forbidden West“ an den Start. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

