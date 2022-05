WWE 2K19 & WWE 2K20: Server werden in Kürze abgeschaltet

Nachdem der „WWE“-Reihe im vergangenen Jahr eine kreative Pause eingeräumt wurde, erschien mit „WWE 2K22“ vor wenigen Wochen der neueste Ableger der Wrestling-Serie aus dem Hause 2K Games.

Wie die Verantwortlichen des US-Publishers ergänzend zur Veröffentlichung von „WWE 2K22“ bekannt gaben, werden die Server der älteren Serienableger in wenigen Wochen vom Netz genommen. Betroffen sind sowohl das solide „WWE 2K19“ als auch „WWE 2K20“, das im Oktober 2019 für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht wurde und vor allem mit seinen zahlreichen technischen und spielerischen Fehlern enttäuschte.

Die Server von „WWE 2K19“ und „WWE 2K22“ werden laut der Ankündigung am 30. Juni 2022 abgeschaltet.

„Achtung WWE 2K-Community: Am 30. Juni 2022 stellen wir den Support für WWE 2K19- und WWE 2K20-Server ein. Dazu gehören alle Online-Funktionen wie Online-Matches und Community-Kreationen. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Unterstützung von WWE2K22. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung!“, so die offizielle Stellungnahme.

Weitere Details zum Thema:

In den kommenden Wochen wird „WWE 2K22“ nicht nur weiter mit Updates und kleineren Optimierungen versehen. Darüber hinaus sind diverse Download-Pakete geplant, die neue Wrestler mit sich bringen. Welche Wrestler im Detail den Weg in „WWE 2K22“ finden werden, verraten wir euch hier.

„WWE 2K22“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

📣 Attention WWE 2K community: On June 30, 2022, we will sunset support for WWE 2K19 & WWE 2K20 servers. This includes all online functions, such as online matches & Community Creations. We are turning our full focus toward supporting #WWE2K22. Thanks for your continued support! pic.twitter.com/vOJ06AA9iy

