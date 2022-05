Arma Reforger: Startet als Early Access, aber nicht für PS5

Bohemia Interactive hat nach vorangegangenen Gerüchten „Arma 4“ und einen eigenständigen Vorläufer namens „Arma Reforger“ angekündigt. Der zuletzt genannte Titel startet zunächst als Early-Access-Version, die etwa zwölf Monate lang aufrecht gehalten werden soll. Teilnehmen können daran nur PC- und Xbox-Spieler.

Die Early Access-Version schlägt mit rund 30 Euro zu Buche und gewährt einen Zugriff auf einen Teil der Inhalte, die mit dem finalen Launch von „Arma Reforger“ aufgenommen werden.

Von PlayStation-Konsolen zunächst keine Rede

In der Early-Access-Version fehlen „möglicherweise“ einige Funktionen und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Assets – zum Beispiel sind Kettenfahrzeuge noch nicht dabei. Neue Funktionen werden während der Early-Access-Phase über Inhaltsupdates kontinuierlich hinzugefügt. Alle Modi und Kernfeatures sollen letztendlich auch in der Early Access-Version zugänglich gemacht werden.

Ob es mit der finalen Version von „Arma Reforger“ zu einer Veröffentlichung des Shooters für PlayStation-Konsolen kommt, lässt sich den offiziellen Angaben nicht entnehmen. Vorrangig wird darin der Early Access thematisiert. In den kommenden zwölf Monaten dürfte diese Frage beantwortet werden.

Fest steht: Die Militärsimulation findet in einer Umgebung des Kalten Krieges im Jahr 1989 statt, wobei die Spieler wahlweise als US- oder als sowjetische Streitkräfte auf der fiktiven mittelatlantischen Insel Everon kämpfen, die sich über 52 km² erstreckt.

„Arma Reforger“ sei ein erster Vorstoß in die „Arma“-Franchise mit der neuen Enfusion-Engine. Damit erwartet die Spieler eine eigenständige Multiplayer-Sandbox und ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird, so die Macher in der offiziellen FAQ, die weitere Informationen zum Spiel und zum Ablauf umfasst.

Darin wird auch „Arma 4“ namentlich erwähnt. Die Umgebung, der historische Kontext und alle Assets sowie die Modding-Tools und -Features sollen für den nächsten Arma-Teil wiederverwendet und um weitere Inhalte ergänzt werden. Jedoch soll „Arma 4“ als eigenständiger Titel erscheinen und auf den Erkenntnissen von „Arma Reforger“ aufbauen.

Nachfolgend sind ein Video zu „Arma Reforger“ und einige Bilder eingebettet. Sobald ein Statement zu möglichen Versionen für PlayStation-Konsolen folgt, erfahrt ihr es bei uns.

