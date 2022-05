Arma Reforger: Neuer Shooter geleakt – Brücke zu Arma 4

Bohemia wird am morgigen 17. Mai 2022 eine The Future of Arma-Präsentation veranstalten, in deren Rahmen der Entwickler auf die Zukunft der Shooter-Serie eingehen möchte.

Während viele Spieler auf die Ankündigung von „Arma 4“ warten, scheint zunächst ein anderes Spiel in den Fokus zu rücken. Am Wochenende drangen Informationen zu einem Spiel namens „Arma Reforger“ durch. Sie entstammen einem unbestätigten Marketing-Leitfaden, der im Internet auftauchte. Das heißt, die Angaben sind mit Vorsicht zu genießen.

Militärsimulationsspiel statt Simulator

Dem Leak zufolge ist „Arma Reforger“ auf einer fiktiven Insel namens Everon angesiedelt, die sich im Atlantischen Ozean befindet. Ganz in der Nähe befindet sich eine andere fiktive „Armaverse“-Insel namens Malden. Zeitlich werden die Spieler in ein „alternatives 1989“ versetzt, in dem es zu einem Konflikt zwischen den US-amerikanischen und den sowjetischen Streitkräften kommt.

„Arma Reforger“ wird als ein „Militärsimulationsspiel“ beschrieben, soll aber kein waschechter „Simulator“ werden. Das könnte darauf hindeuten, dass Bohemia bei der Entwicklung des Spiels etwas mehr auf Zugänglichkeit achtet.

Key-Features laut Marketing-Guide:

1980er-Setting im Kalten Krieg

Schauplatz umfasst etwa 52 Quadratkilometer

Multiplayer-Modi mit kompetitiven und kooperativen Herausforderungen

Weitläufige Schlachten mit Infanterie

Logistik und Kommunikation auf dem Schlachtfeld

Szenario-Editor, Multiplattform-Workshop und voller Modding-Support

Beständige Spieler-Profile

Dem Guide ist weiter zu entnehmen, dass „Arma Reforger“ drei Fraktionen, sechs unterschiedliche Fahrzeugarten mit 18 Variationen, 15 unterschiedliche Waffen, zwei Arten von Granaten und 13 Kampfrollen umfassen soll.

Der Marketing-Guide erwähnt ebenfalls Bohemias fortgesetzte Zusammenarbeit mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, die bereits mit dem „Laws of War“-DLC für „Arma 3“ im Fokus stand. Die Reihe soll in diesem Zusammenhang die Features der Serie stärken, die einen „humanitären Anti-Kriegs-Fokus“ haben, indem sie weiterhin „das humanitäre Völkerrecht im Spiel aufdecken, verbreiten und fördern“.

„Arma Reforger“ soll sich an eine neue und konsolenorientierte Audienz richten. Geplant ist laut Marketing-Guide eine Veröffentlichung für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Erwähnt wird ein Premiumprodukt mit einem „angemessenen Preis“.

DLCs und Mikrotransaktionen sind derzeit nicht geplant. Zugleich sollen mit dem Spiel neue Technologien und Design-Entscheidungen getestet werden, um die Fundamente für „Arma 4“ bilden zu können.

Der komplette Guide umfasst ein paar weitere Hintergrundinformationen und auch Bilder.

Sollten sich die Angaben des geleakten Guides bewahrheiten, könnte die Enthüllung von „Arma Reforger“ am morgigen Dienstag um 19 Uhr starten. Die Übertragung der Show soll auf Twitch erfolgen.

