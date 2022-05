Dolmen: Release-Trailer und Testwertungen veröffentlicht

Prime Matter and Massive Work Studio erinnern mit einem Launch-Trailer an die Veröffentlichung von „Dolmen“ für Konsolen und PC. Das Third-Person-Action-Rollenspiel ist ab sofort in physischer und digitaler Version für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich, wobei die Steam-Version heute ab 17 Uhr heruntergeladen werden kann.

Angesiedelt ist „Dolmen“ in einem Science-Fiction-Universum, in dem die Menschheit aufgrund fortschrittlicher Raumfahrttechnologie mehrere Sternensysteme kolonisiert hat. Im Spielverlauf gilt es, auf einem fernen Planeten ein Geheimnis über eine außerirdische Spezies, korrupte Unternehmen und unbekannte Dimensionen zu lüften.

Das sagen die Fachmedien

Doch lohnt der Kauf? Seit gestern werden die Testwertungen zu „Dolmen“ veröffentlicht. Eine klare Kaufempfehlung wurde damit aber nicht ausgesprochen.

Im Fall der PS5-Version kommt „Dolmen“ basierend auf momentan 20 Reviews auf einen. Der PC-Version wurden sechs Tests zugeordnet, die zu einemführten.

Gamespew meint: „Was Sci-Fi-Souls-ähnliche Spiele angeht, so liegt Dolmen in Sachen Qualität irgendwo zwischen Hellpoint und The Surge. Es kann Souls-Fans eine lohnende Erfahrung bieten, bleibt aber hinter der Messlatte zurück, die von den Schöpfern des Genres gesetzt wurde.“

WCCFTECH: „Dolmen innoviert das Souls-ähnliche Genre mit der Art und Weise, wie es mit Energie und Fernkampf umgeht, aber es fehlt eine klare Vision dessen, was diese Spiele über einige interessante Mechaniken hinaus unterhaltsam macht.“

Noch skeptischer ist PlayStation Universe: „Dolmen versucht, der Soulsborne-Formel einige potenziell gute Ideen hinzuzufügen. Leider verfehlt es in wichtigen Bereichen viel zu oft das Ziel, als dass es die Mühe wert wäre, die man braucht, um es zu spielen. Die großartige Ästhetik der Levels und das Feinddesign werden durch viel zu mangelhafte Kämpfe vergeudet.“

Auch PLAY3.DE hat „Dolmen“ einem Test unterzogen. Darin kam Olaf zu dem Schluss: „Dolmen hat – abseits einiger größerer Baustellen – ein großes Problem: Elden Ring. Im Vergleich zu FromSoftwares Abenteuer wirkt der Science-Fiction-Ausflug nach Revion Prime klein, unspektakulär und bisweilen auch unsauber.“

Falls ihr „Dolmen“ dennoch eine Chance geben möchtet: Bei Amazon bekommt ihr die PS5-Version schon für 39,99 Euro. Auch die PS4-Fassung ist für diesen Preis zuhaben. Nachfolgend seht ihr den erwähnten Launch-Trailer:

