Redout 2: Release des Sci-Fi-Rennspiels leicht nach hinten geschoben

Vor wenigen Wochen gaben die Entwickler von 34BigThings bekannt, dass das Science-Fiction-Rennspiel „Redout 2“ Ende des Monats erscheinen soll.

In einer aktuellen Mitteilung an die Communtiy räumte das italienische Studio heute allerdings ein, dass sich der Release ein wenig nach hinten schieben wird. Als neuer Releasetermin wurde der 16. Juni 2022 ausgerufen: „Hallo Redout-Fans. Wir wissen, dass ihr sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Redout 2 später in diesem Monat gewartet habt. Aber leider braucht der schnellste Racer des Universums nur ein wenig mehr Entwicklungszeit, bevor er einsatzbereit ist und nun am 16. Juni auf den Markt kommt.“

„Redout 2“ wird laut offiziellen Angaben auf den spielerischen Stärken des ersten Teils aufbauen und kleinere Verbesserungen mit sich bringen. Unter anderem wird die Steuerung optimiert und auch die Fahrphysik wurde laut Entwicklerangaben weiter verfeinert. Versprochen werden zudem 36 rasante und abwechslungsreiche Strecken, die zudem rückwärts befahren werden können. Daraus ergibt sich die Anzahl von insgesamt 72 Strecken.

Ebenfalls wieder mit von der Partie sind die Anpassungsmöglichkeiten an den Fahrzeugen, die euch in die Lage versetzen, ihre Leistung zu erhöhen oder Einfluss auf das Fahrverhalten zu nehmen. „Steuere, neige und steigere dein anpassbares Schwebeschiff durch Dutzende von kniffligen, atemberaubenden Kursen in einer Vielzahl von Spielmodi, darunter eine umfangreiche Einzelspieler-Kampagne und ein kompetitiver Online-Multiplayer für bis zu 12 Spieler auf PC, PlayStation und Xbox , und bis zu sechs Spieler auf Nintendo Switch“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Redout 2“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Hello Redout fans,

We know you have been eagerly awaiting the release of Redout 2 later this month, but unfortunately, the fastest racer in the universe needs just a little more development time before it’s ready to go and will now launch on June 16 on PC, PS5|4, XSX|X1 & Switch pic.twitter.com/ttlu68cTEZ

— Redout 2 (@redout2game) May 20, 2022