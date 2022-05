The Hand of Merlin: Rundenbasiertes Roguelite-Rollenspiel hat Termin und Trailer erhalten

The Hand of Merlin:

Mit "The Hand of Merlin" wird im kommenden Monat ein neues rundenbasiertes Roguelite-Rollenspiel auf den Markt kommen. Ein Trailer stellt uns den Titel noch einmal etwas genauer vor.

Versus Evil hat gemeinsam mit den verantwortlichen Entwicklerstudios ROOM C Games und Croteam das rundenbasierte Roguelite-Rollenspiel „The Hand of Merlin“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC angekündigt. Die Veröffentlichung soll am 14. Juni 2022 erfolgen.

Wenn gewaltige Monster auf Artusritter treffen …

Bereits vor einem Jahr erschien eine Early Access-Version von „The Hand of Merlin“ für den PC, die seitdem acht große Updates, neue Funktionen und spielerische Verbesserungen erhalten hat. Die Konsolenspieler werden von all diesen Updates von Beginn an profitieren. Darunter finden sich ein Meta-Fortschritt, passive Fähigkeiten, alternative Karten, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und überarbeitete visuelle Effekte.

In „The Hand of Merlin“ bekommen die Spieler die Artussage in einem Mix mit dem kosmischen Horror geboten. Man kann eine Gruppe bestehend aus drei sterblichen Helden rekrutieren und sie auf ihrer verzweifelten Reise von Albion nach Jerusalem begleiten. Ein mittelalterlicher Schauplatz am Rande der Apokalypse wartet auf die Spieler, während sie mit Verkäufern handeln, ihre Helden verbessern und antike Relikte finden können.

Man wird nach den verlorenen Fragmenten der eigenen Seele suchen. Sie sind jedoch im Multiversum verteilt, weshalb man so viele Welten wie möglich retten sollte. Hier ist auch ein erster Trailer zu „The Hand of Merlin“:

