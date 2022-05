Marvel: Das MMO der Daybreak Game Company wurde eingestellt

Letztes Jahr im November berichteten wir über ein Superhelden-MMO, das von der Daybreak Game Company entwickelt werden sollte. Daraus wird nun leider doch nichts: Laut der schwedische Holdinggesellschaft Enad Global 7 wurde die Entwicklung eingestellt.

Damit musste ein Projekt dieser Art schon zum zweiten Mal eingestellt werden. Schon im Jahr 2018 soll die genannte Firma die Arbeiten an einem Marvel-MMO eingestellt haben.

Anscheinend war den Verantwortlichen das finanzielle Risiko zu groß. Nach der Bewertung des „Risikoprofils der Entwicklung, den Umfang der Investition und der langfristigen Produktportfoliostrategie“ entschied man sich doch gegen die Umsetzung.

Über 50 Millionen Dollar sollten investiert werden

Geplant waren ein Budget von über 50 Millionen US-Dollar, die binnen drei Jahren investiert werden sollten. Dieser Betrag fließt nun in die angekündigten Erweiterungen für „Der Herr der Ringe Online“ und „DC Universe Online“. Auch auf originäre IPs soll das Geld verteilt werden.

Was genau die Spieler erwartet hätte, ist nicht bekannt. Das MMO ist nicht über das frühe Entwicklungsstadium hinausgekommen. Jedenfalls soll die Entscheidung gegen das Projekt keinen Einfluss auf die kurz-bis mittelfristigen Einnahmen haben.

Dass ein Marvel-Spiel kein Garant für Erfolg ist, haben „Marvel’s Avengers“ und „Guardians of the Galaxy“ bewiesen. Erst Anfang dieses Monats war von einem schmerzhaften Verlustgeschäft für Publisher Square Enix die Rede.

An Marvel-Spielen wird es zukünftig trotzdem nicht mangeln. Momentan befinden sich mit „Snap“, „Wolverine“ und „Spider-Man 2“ und „Midnight Suns“ vier Superhelden-Spiele in Entwicklung. Letzteres könnte im kommenden Monat einen Veröffentlichungstermin erhalten. Zudem ist die Erfinderin von „Uncharted“ an einem noch unbekannten Marvel-Spiel beteiligt.

