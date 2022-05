Marvel’s Midnight Suns: Komplett überarbeitet? Trailer und Termin angeblich im Juni

Laut dem für gewöhnlich gut informierten Insider Tom Henderson wurde der Strategie-Titel "Marvel's Midnight Suns" in den vergangenen Monaten spürbar überarbeitet. Weiter heißt es, dass wir uns im nächsten Monat sowohl auf den finalen Releasetermin als auch einen neuen Trailer freuen dürfen.

Nach der Verschiebung auf das zweite Quartal wurde es in den vergangenen Monaten recht still um den von Firaxis Games entwickelten Strategie-Titel „Marvel’s Midnight Suns“.

Wie der in der Regel gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, sollen die Entwickler von Firaxis Games die letzten Monate genutzt haben, um „Marvel’s Midnight Suns“ spürbar zu überarbeiten. Näher ins Detail ging Henderson hier zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass die wartenden Spieler und Spielerinnen im Laufe des nächsten Monats sowohl mit dem neuen Releasetermin als auch einem frischen Trailer zu „Marvel’s Midnight Suns“ bedacht werden, der einen Blick auf das überarbeitete Spiel ermöglicht.

Präsentation im Rahmen des Summer Game Fest?

Denkbar wäre, dass sich Tom Henderson hier auf den großen Showcase zum Summer Game Fest 2022 bezieht, der am 9. Juni 2022 um 20 Uhr unserer Zeit stattfindet und sowohl mit Neuankündigungen als auch Updates zu bereits bekannten Spielen punkten soll. Eine offizielle Stellungnahme seitens 2K Games beziehungsweise Firaxis Games zu den aktuellen Berichten um „Marvel’s Midnight Suns“ liegt allerdings noch nicht vor.

Bei „Marvel’s Midnight Suns“ handelt es sich um einen Strategie-Titel, in dem ihr in die Rolle eines neuen Helden schlüpft und den Kampf gegen die dämonischen Kräfte der Unterwelt aufnehmt. Ihr schließt euch den namensgebenden Midnight Suns, der letzten Verteidigungslinie der Menschheit, an und kämpft mit ihr für die Rettung der Erde.

