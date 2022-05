Summer Game Fest 2022: Großer Showcase mit zahlreichen Premieren angekündigt

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate wurde Ende März auch offiziell bestätigt, dass die E3 2022 abgesagt wurde. Langweilig wird der Juni aber trotz allem nicht.

So kündigte der Moderator und Produzent Geoff Keighley heute einen großen Showcase zum diesjährigen Summer Game Fest an. Der besagte Showcase wird am Donnerstag, den 9. Juni 2022 um 20 Uhr unserer Zeit starten. Konkrete Details zu den präsentierten Inhalten nannte Geoff Keighley im Zuge der heutigen Ankündigung zwar nicht, versprach den Spielern und Spielerinnen allerdings, dass sie sich auf zahlreiche Premieren und Neuankündigungen freuen dürfen.

Der Auftakt zum Summer Game Fest 2022

Der große Showcase am 9. Juni 2022 bildet den Auftakt zum Summer Game Fest 2022. Wie es bereits 2021 der Fall war, setzt sich das Summer Game Fest auch in diesem Jahr aus zahlreichen Livestreams zusammen, in deren Rahmen neue Titel enthüllt oder Updates zu bereits angekündigten Projekten geliefert werden.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Mit dem Summer Game Fest bauen wir ein globales Event der nächsten Generation auf – dezentrale physische Events für die Community im IMAX, große Showcases von uns + Partnern, Play-at-Home-Inhalte und vieles mehr“, so Keighley weiter. „Das ist die Zukunft und es fühlt sich gut an … wir fangen gerade erst an!“

Weitere Meldungen zu Summer Game Fest.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren