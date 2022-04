Summer Game Fest 2022: Veranstaltungstermin und erste Details bekannt

Das Summer Game Fest von Geoff Keighley agiert in diesem Jahr als E3-Ersatz. Jetzt gab GamesRadar bekannt, wann genau das Online-Event stattfindet.

Trotz des Verzichts auf die E3 2022 gehen Gaming-Fans im Juni nicht komplett leer aus. Denn nur kurze Zeit nach der Bekanntgabe des E3-Ausfalls verkündete Geoff Keighley die Austragung des diesjährigen Summer Game Fests.

Am gestrigen Freitag gab GamesRadar schließlich den konkreten Termin für die Veranstaltung bekannt: Am 12. Juni 2022 findet das Summer Game Fest in digitaler Form statt. Zu erwarten sind sowohl Neuankündigungen als auch Trailer zu bekannten Spielen. Auf bestimmte Plattformen sind die Präsentationen nicht beschränkt. Es werden sowohl Konsolen-, Mobile- als auch PC-Spiele gezeigt.

Etwas über eine Stunde lang soll euch das Event unterhalten. Für die Moderation werden erneut bekannte Gesichter zuständig sein. So befinden sich unter den vorherigen Moderatoren zum Beispiel die Synchronsprecherinnen Ashly Burch und Laura Bailey.

PC Gaming Show am gleichen Tag

Neben dem Summer Game Fest wird am genannten Datum auch die PC Gaming Show ausgetragen. Wie gewohnt könnt ihr die Veranstaltungen über YouTube, Twitch und Facebook mitverfolgen.

Ob Veranstalter Geoff Keighley auch dieses Jahr einen Kracher im Angebot hat? Letztes Jahr diente die Vorstellung des Soulslike-Rollenspiels „Elden Ring“ als Highlight der Show. Mit „Tiny Tina’s Wonderlands“ enthüllte die Veranstaltung einen weiteren relevanten Titel. Des Weiteren haben die Fans neue Trailer zu angesagten Spielen wie „Death Stranding: Director’s Cut“, „Tales of Arise“ und „Lost Ark“ gesehen.

Ihr dürft gespannt sein, was der Videospieljournalist im Juni der Öffentlichkeit präsentieren wird.

