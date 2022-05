Marvel’s Guardians of the Galaxy & Avengers: Für Square Enix ein schmerzhaftes Verlustgeschäft?

Wie am gestrigen Montag bestätigt wurde, entschloss sich der japanische Publisher Square Enix dazu, seine nordamerikanische Sparte an das schwedische Unternehmen Embracer Group zu verkaufen. Teil des Deals sind sowohl die Entwicklerstudios Eidos Montreal, Square Enix Montreal und Crystal Dynamics als auch zahlreiche bekannte Marken wie „Tomb Raider“, „Deus Ex“, „Legacy of Kain“ oder „Thief“.

Für Verwunderung sorgte die Tatsache, dass die nordamerikanische Sparte von Square Enix für gerade einmal 300 Millionen US-Dollar den Besitzer wechselte. Licht ins Dunkle könnten die Aussagen von David Gibson, Senior-Analyst bei MST Financial, bringen. Wie Gibson berichtet, sollen sich die beiden Marvel-Titel „Avengers“ beziehungsweise „Guardians of the Galaxy“ für Square Enix nämlich zu einem schmerzhaften Verlustgeschäft entwickelt haben.

Unter dem Strich sollen die beiden Projekte Square Enix Verluste in Höhe von 200 Millionen US-Dollar beschert und so maßgeblich zum Verkauf der nordamerikanischen Sparte beigetragen haben.

Angaben, die bisher nicht von offizieller Seite bestätigt wurden. Allerdings wies Square Enix bereits im November des vergangenen Jahres darauf hin, dass der als Games-as-a-Service-Projekt konzipierte Action-Titel „Marvel’s Avengers“ die internen Absatzerwartungen nicht erfüllen konnte. Eine Begebenheit, die laut Yosuke Matsuda, dem Präsidenten von Square Enix, unter anderem auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass sich die verantwortlichen Entwickler von Crystal Dynamics aufgrund der COVID-19-Pandemie und dem Umzug in das Home-Office mit diversen unerwarteten Herausforderungen konfrontiert sahen.

Geht es um „Marvel’s Guardians of the Galaxy“, dann räumte Square Enix im Februar ein, dass die internen Erwartungen auch hier nicht erfüllt werden konnten. Konkrete Verkaufszahlen wurden zwar nicht genannt, allerdings hegen die Entwickler von Eidos Montreal hier die Hoffnung, dass die Qualität des Titels dazu führt, dass sich „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ über einen längeren Zeitraum auf einem soliden Niveau verkauft.

Weiter führte das Studio aus, dass sich die Entwickler hinsichtlich der Qualität nichts vorzuwerfen hätten. Weitere Details und Aussagen zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

