Guardians of the Galaxy: ‚Haben uns nichts vorzuwerfen‘, so die Entwickler zu den Verkaufszahlen

Bekanntermaßen räumte Square Enix vor einigen Wochen ein, dass "Marvel's Guardians of the Galaxy" die kommerziellen Erwartungen bisher nicht erfüllen konnte. In einem Interview sprachen nun auch die Entwickler von Eidos Montreal über das Thema Verkaufszahlen und einen möglichen Nachfolger.

Auch wenn der Action-Titel „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ sowohl von der Spielerschaft als auch von den Kritikern sehr positiv aufgenommen wurde, konnten die kommerziellen Erwartungen nicht erfüllt werden. Dies räumte der verantwortliche Publisher Square Enix bereits im Februar dieses Jahres ein.

Im Rahmen der diesjährigen BAFTA-Awards hatten die Kollegen von Eurogamer die Gelegenheit, ein paar Worte mit Creative-Director Jean-Francois Dugas und Senior-Narrative-Director Mary DeMarle zu wechseln. Auch wenn „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ genau wie andere Spiele nicht perfekt sei, ist man bei Eidos Montreal der Meinung, das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht und einen hochwertigen Titel abgeliefert zu haben.

„In meinen Augen ist es ein großartiger Ritt“, wird Dugas zitiert. „Es ist emotional. Es hat viele Qualitäten. Ist das Spiel perfekt? Wie jedes Spiel, nein, ich denke nicht, dass es perfekt ist. Besser geht es immer.

Entwickler mit dem Endprodukt zufrieden

„Und haben Sie dieses oder letztes Jahr etwas gespielt, das anders ist als alles andere? Und lohnt es sich, Zeit dafür zu investieren? Ich denke ehrlich gesagt, dass es das ist. Vom Standpunkt des Spiels aus gesehen“, ergänzte Dugas und machte klar, dass sich die kreativen Köpfe von Eidos Montreal hinsichtlich der Qualität des Titels nichts vorzuwerfen haben. „Wir haben alles getan, was wir konnten, aber das ist nun einmal die Realität auf dem Markt…“

Der Creative-Director weiter: „Und vergessen wir nicht, dass es sich um eine neue IP handelt. Auch wenn alle sagen, dass ‚Guardians [of the Galaxy] bekannt ist‘, auf dem Videospielmarkt ist es immer noch eine neue IP. Es könnte sein, dass viele Leute noch nicht einmal wissen, dass das Spiel draußen ist, oder sie sind sich nicht sicher, was es genau bietet.“

Nachfolger denkbar?

Und wie stehen die Chancen, dass auf kurz oder lang ein Sequel zu „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ das Licht der Welt erblickt? Hier möchte sich Duglas auf nichts festlegen, weist jedoch darauf hin, dass man niemals nie sagen sollte. „Im Moment sprechen wir nicht über die Zukunft, denn jedes Mal, wenn wir ein Projekt abschließen, ist dies eine Zeit, um herunterzufahren, einzupacken und Urlaub zu nehmen“, so Duglas hierzu.

Und weiter: „Also, ich denke, wir werden in den kommenden Monaten oder Jahren wissen, woran wir als nächstes arbeiten werden, also werden wir sehen. Sag niemals nie und sag niemals etwas.“ Positiven Einfluss auf die Verkaufszahlen und somit auf die weitere Zukunft der Reihe könnte die im März 2022 erfolgte Veröffentlichung von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ im Xbox Game Pass haben.

Für diese ließ Microsoft unbestätigten Berichten zufolge nicht nur fünf bis zehn Millionen US-Dollar springen. Gleichzeitig profitierten von der Veröffentlichung von Multiplattform-Titeln im Xbox Game Pass in der Vergangenheit gerne einmal die Absatzzahlen auf anderen Systemen. Ob bei „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ ähnliches der Fall ist, wird die Zeit zeigen müssen.

Quelle: Eurogamer

