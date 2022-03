Xbox Game Pass: März-Spiele mit Guardians of the Galaxy und mehr

Der Xbox Game Pass wird im März wieder mit ein paar Spielen bestückt, die ihr im Anschluss ohne Zusatzkosten in Angriff nehmen könnt. Im Gegenzug müssen andere Titel weichen.

Microsoft hat die Spiele bekanntgegeben, die Anfang März in den Xbox Game Pass für PC und Konsolen aufgenommen werden.

Der Hauptdarsteller des Monats ist das Marvel-Universum-Abenteuer „Guardians of the Galaxy“. Ebenfalls kommen einige Neuerscheinungen hinzu, darunter „Far: Changing Tides“ und „Young Souls“. Zudem ist der „Microsoft Flight Simulator“ nun in der Cloud vertreten.

Schon bald im Xbox Game Pass

Jetzt verfügbar – FAR: Changing Tides (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt verfügbar – Microsoft Flight Simulator (Cloud)

03. März – Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Konsole und PC)

10. März – Kentucky Route Zero (Cloud, Konsole und PC)

10. März – Lawn Mowing Simulator (Xbox One) ID@Xbox

10. März – Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Konsole und PC)

10. März – Young Souls (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

Wie gewohnt müssen auch einige Spiele weichen. Im März sind es vier Games, darunter „The Surge 2“ und „Torchlight 3“. Nachfolgend die entsprechende Übersicht.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. März

NieR: Automata (Cloud, Konsole und PC)

PHOGS! (Cloud, Konsole und PC)

Torchlight 3 (Cloud, Konsole und PC)

The Surge 2 (Cloud, Konsole und PC)

Der Xbox Game Pass bietet Spielern für rund zehn Euro pro Monat Zugang zu mehr als 100 Spielen, während ihr mit dem Xbox Game Pass Ultimate auch Zugang zu Xbox Live Gold und EA Play erhaltet. Eine vollständige Liste der verfügbaren Konsolen- und PC-Spiele findet ihr hier.

Den ersten Monat Xbox Game Pass Ultimate bekommt ihr schon für einen Euro. Ebenfalls gibt es Tricks, den Standardpreis zu umgehen.

