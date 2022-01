Marvel’s Guardians of the Galaxy: Warum sich Eidos Montreal für die Wächter-Truppe entschied

Marvel's Guardians of the Galaxy:

Kreativdirektor Jean-François Dugas sprach in einem Podcast mit Insomniacs Ted Price über "Marvel's Guardians of the Galaxy". Dabei erklärte er, warum man sich ausgerechnet für diese Marvel-IP entschieden hat.

"Guardians of the Galaxy" kam bei den Spielern sehr gut an.

In einer aktuellen Podcast-Folge sprach Insomniac-CEO Ted Price mit zwei Entwicklern von Eidos Montreal. Darunter befindet sich Jean-François Dugas, der bei „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ als Senior Creative Director tätig war. Er erklärte unter anderem, warum sich das Team vom kanadischen Entwicklerstudio für die Wächter-Gruppierung rund um Star-Lord entschieden hat.

„Der Studio-Leiter hat uns gefragt, welche Franchises von Marvel uns am besten gefallen würden. Er hatte bereits eine Idee, aber unsere Idee war ähnlich„, teilte Dugas mit.

Die Guardians passten zur Studio-Mentalität

Die Entwickler hatten das Gefühl, dass die Guardians ein Team aus Außenseitern darstellen. Dabei sahen sie eine Parallele zu ihrem Studio, weil sie bei der Entwicklung von „Deus Ex“ ebenfalls als Underdog angesehen wurden. Viele meinten damals, dass Eidos Montreal nicht in der Lage sei, einen soliden „Deus Ex“-Ableger zu entwickeln. Und auch bei der Umsetzung des „Guardians of the Galaxy“-Spiels hätten viele behauptet, dass daraus nichts Sinnvolles entsteht. Somit entschied man sich für die Wächter der Galaxie.

Tatsächlich kam „Guardians of the Galaxy“ hervorragend an – sowohl in der Presse als auch bei den Fans. Bei fast 100 eingereichten Testwertungen beträgt der Metascore 80 Punkte. Der User-Score hingegen liegt bei 8,7 Punkten. Damit wurde das Action-Adventure deutlich besser bewertet, als es bei „Marvel’s Avengers“ aus dem Vorjahr der Fall war.

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ ist seit Oktober 2021 für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC verfügbar.

Quelle: Game Maker’s Notebook

